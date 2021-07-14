بررسی شرایط ۴ تیم در حال سقوط/ سایپا در حال خروج از جاده لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، شب دوم از هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر برگزار شد تا عملاً تنها ۳ هفته پایانی این مسابقات را در پیش داشته باشیم. معادلات در پایین جدول قدری از پیچیدگی در آمد و با توجه به پیروزی شب گذشته ذوب آهن، سقوط ماشین سازی قطعی شد و حالا این تیم حتی در صورتی که هر ۳ بازی باقی مانده خود را با نتایج پرگل هم ببرد، باز هم شانسی برای بقا ندارد.

مس رفسنجان هم با یک امتیازی که بابت مساوی با پیکان دریافت کرد، عملاً از خطر سقوط نجات پیدا کرد و حالا حتی اگر شاگردان ربیعی در هر ۳ بازی باقی مانده شکست بخورند، باز هم فصل آینده را در لیگ برتر حضور خواهند داشت.

یکی از بازی‌های مهم دیشب، دیدار بین ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان بود. دو تیمی که خطر سقوط متوجه آنها بود و همچنان هست. در این بازی مهم و مستقیم بین دو تیم در حال سقوط، ذوب آهن دست به کار بزرگی زد و توانست نفت را در مسجد سلیمان با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد. گرچه این نتیجه بقای ذوب آهن را قطعی نکرد، اما شانس این تیم را نسبت به سایپا برای بقا افزایش داد. به خصوص که آنها هر ۳ دیدار بعدی خود را در اصفهان انجام می‌دهند.

دیدارهای باقی مانده تیم ذوب آهن اصفهان

هفته ۲۸؛ ذوب آهن - نساجی

هفته ۲۹؛ سپاهان - ذوب آهن

هفته ۳۰؛ ذوب آهن - مس رفسنجان

نساجی هم در دیداری نفس گیر توانست پدیده را با نتیجه یک بر صفر در قائم شهر شکست دهد. شاگردان الهامی با اینکه هنوز کاملاً از خطر سقوط فرار نکرده‌اند، اما شانس شان برای بقا در لیگ برتر بسیار افزایش یافت.

آنها برای مسجل کردن بقا کافی است تا از ۳ بازی پیش رو تنها یک امتیاز بگیرند تا قطعاً در لیگ برتر باقی بمانند. با اینکه کار نساجی در هفته بیست و هشتم سخت است و آنها باید در اصفهان به مصاف ذوب آهن بروند، با این وجود باید شانس بقای این تیم را با توجه به شرایط دیگر تیم‌ها بسیار زیاد دانست.

دیدارهای باقی مانده تیم نساجی مازندران

هفته ۲۸؛ ذوب آهن - نساجی

هفته ۲۹؛ نساجی - استقلال

هفته ۳۰؛ گل گهر - نساجی

نفت مسجد سلیمان هم با اینکه در خانه مقابل ذوب آهن شکست خورد، اما آنها هم کار نشدنی و خیلی دشواری برای بقا ندارند. شاگردان فکری ۳ بازی پیش رو دارند و کافی است از این ۳ بازی ۲ امتیاز بگیرند تا بقای آنها قطعی شود.

دیدارهای باقی مانده نفت مسجد سلیمان

هفته ۲۸؛ استقلال - نفت مسجد سلیمان

هفته ۲۹؛ نفت مسجد سلیمان - گل گهر

هفته ۳۰؛ آلومینیوم اراک - نفت مسجد سلیمان

دشوارترین کار برای بقا را تیم سایپا دارد. نارنجی پوشان تهران کار دست خودشان نیست و اگر ۱۰۰ درصد امتیازات باقی مانده را هم بگیرند، باز هم برای بقا باید چشمشان به نتایج دیگر تیم‌ها باشد. شاگردان کمالوند ۲۳ امتیازی هستند و تنها شانس بقای این تیم، عدم نتیجه‌گیری ذوب آهن، نفت و نساجی و پیروزی‌های متوالی آنهاست.

دیدارهای باقی مانده تیم سایپا

هفته ۲۸؛ گل گهر - سایپا

هفته ۲۹؛ سایپا - آلومینیوم

هفته ۳۰؛ تراکتور - سایپا