به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته آینده هنوز شاهد گرمای نسبتا بالا هستیم و امیدواریم همکاری و همراهی‌ها ادامه پیدا کند و اولویت این است که با همکاری بخش تجاری و خانگی و همکاری رسانه‌ها، مصرف کاهش پیدا کند که ناچار به محدودیت برای صنایع نباشیم.

اردکانیان عنوان کرد: برای صنایع از دیشب تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد صنایع بتوانند وضعیت خود را بهبود دهند.

وی ادامه داد: بعد از مذاکرات مفصل و آمادگی صنایع بزرگ که یک هفته پیش صورت گرفت، ۱۳ واحد بزرگ صنعتی اعم از فولاد، آلومینیوم و مس اعلام آمادگی کردند که برای مصارف خود نیروگاه‌هایی جمعا به ظرفیت بیش از ۱۰ هزار مگاوات احداث کنند. دیروز موافقت اصولی برای احداث این نیروگاه‌ها صادر شد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ما اعلام آمادگی کردیم تعدادی از سایت های‌مان که نیروگاه‌های گازی هستند و جمعا ۴ هزار مگاوات ظرفیت دارند را در قالب ضوابط و مقررات عرضه کنیم.

اردکانیان گفت: تعدادی از ساختگاه‌های ما نیز آماده واگذاری هستند. این در پرتوی اظهار آمادگی از ناحیه صنایع بزرگ بوده است و در حدود دو تا سه سال آینده منجر به ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای تامین برق صنایع بزرگ کشور و کاهش فشار روی سایر بخش‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: صنایع کشور این کار را چندی پیش در بخش آب هم انجام دادند.

وزیر نیرو تاکید کرد: ما در حالی دولت دوازدهم را به پایان می‌رسانیم که علاوه بر ۲۰ هزار مگاوات نیروگاهی که به بهره‌برداری رساندیم، ۱۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات هم نیروگاه در دست ساخت است و به دولت بعد منتقل می‌شود.

اردکانیان با اشاره به شرایط برق کشور گفت: ما خاموشی نداریم و امیدواریم با همراهی مردم و تلاشی که همکاران رسانه‌ای صورت دادند، شاهد خاموشی نباشیم.

وی ادامه داد: از شب گذشته موفق شدیم با همکاری نزدیک با وزارت صمت در شیفت آخر شب، میزانی از همکاری صنایع بزرگ کم کنیم. یعنی حدود ۷۰۰ مگاوات را کاهش دهیم یعنی صنایع بتوانند به تولید خودشان ادامه دهند.

وزیر نیرو تصریح کرد: امیدواریم مضیقه بیشتری در حوزه برق برای مردم فراهم نشود. خدمتگزاران صنعت برق شبانه روز سر از پا نمی‌شناسند.

اردکانیان در پاسخ به این سوال که آیا ما در روزهای اخیر در نیروگاه‌ها مازوت سوزی داشتیم؟ گفت: خیر، ما هیچ گزارشی مبنی بر این نداریم. نیروگاه‌هایی که در حال حاضر در مدار هستند، با سوخت گاز فعالیت می‌کنند. در شرایطی نیستیم که مشکل سوخت داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص گزارش دادستانی مبنی بر اینکه امکان پیش‌بینی خشکسالی وجود داشته است، ادامه داد: بررسی این موضوع هنوز انجام نشده است. ما جلسات خوبی را در این زمینه برگزار کردیم و همکاران من برای ارائه اطلاعات در دسترس هستند. بحث‌های تخصصی را باید در جمع‌های تخصصی پرداخت.

وزیر نیرو گفت: پیش‌بینی‌های خشکسالی در بازه‌های زمانی معینی از درصد صحت مشخصی برخوردار است. مثلا اگر شما برای یکسال آینده پیش‌بینی کنید، این پیش‌بینی از درجه صحت کمتری نسبت به پیش بینی برای سه ماه آینده برخوردار است.

اردکانیان با اشاره به بحث صادرات برق گفت: ما الان بیشتر وارد کننده برق هستیم. حدود ۵۰۰ مگاوات از سه کشور همسایه وارد می‌کنیم. صادرات برق زیر ۱۰۰ مگاوات است و این مقدار هم به ضرورت است تا بخشی از هزینه واردات را تامین کنیم.