یحیی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حسین احمدی کشتی‌گیر نوجوان استان مرکزی برای پیکارهای نوجوانان جهانی مجارستان در وزن ۴۵ کیلوگرم روی تشک خواهد رفت تا با رقبای خود پیکار کند.

وی افزود: مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در مسابقات جهانی مجارستان آغاز و تا زمان اعزام به این مسابقات ادامه دارد.

زاهدی خاطر نشان کرد: رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهانی مجارستان در اوزان ۱۰ گانه برگزار می‌شود. که در وزن ۴۵ کیلوگرم حسین احمدی از استان مرکزی حضور دارد.

به گفته معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، محمد طلایی به عنوان سرمربی، مسعود واحدی به عنوان مربی ارشد و علیرضا شیخ ریحان به عنوان مربی کاروان ورزشی کشتی آزاد نوجوانان ایران را به مجارستان همراهی می‌کنند.