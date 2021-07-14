نامه باشگاه پرسپولیس به فیفا برای فرار از خطر محرومیت بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر و بنا بر اعلام امیر علی حسینی، مدیر امور بین‌الملل باشگاه، با توجه به پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی فیفا، این باشگاه در نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه پرسپولیس در نامه خود خطاب به فیفا، با تشریح وضعیت تشریح شرایط موجود در خصوص پرداخت مطالبات گابریل کالدرون و دستیار وی، اعلام کرد: «حکم فیفا که به تایید دادگاه داوری ورزش رسیده است و مطالبات مربیان پیشین خود گابریل کالدرون و خوآکین را می‌پذیرد. همچنین اراده و تمایل جدی برای انجام تعهدات خود دارد، اما به دلیل نداشتن دسترسی به بیش از ۳ میلیون دلار جایزه و درآمد حاصل از حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا از عهده انجام آن بر نمی‌آید.»

در این نامه تاکید شده است؛ باشگاه پرسپولیس با توجه به مسائل موجود از جمله کاهش درآمد به دلیل پاندمی کرونا با مشکلات شدید اقتصادی روبروست. فیفا پیش از این، با پرداخت مطالبات طلبکاران این باشگاه از محل درآمدهای پرسپولیس نزد خود موافقت و آن را اجرا کرده بود. اکنون باشگاه برای ادای دیون خود منابع مالی دارد اما در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیاست.»

باشگاه پرسپولیس از فیفا درخواست دارد با مداخله خود ترتیبی اتخاذ کند که AFC یا برای اجرایی شدن احکام صادره برای پرسپولیس، وجه مورد نظر را مستقیم در اختیار طلبکاران قرار دهد یا اینکه درآمد پرسپولیس نزد کنفدراسیون را در اختیار بگیرد و از همین محل نسبت به اجرای حکم و ادای دین باشگاه پرسپولیس، اقدام کند.

این باشگاه همچنین آمادگی خود را برای هر گونه همکاری در این ارتباط در راستای اجرای احکام صادر شده اعلام کرد.