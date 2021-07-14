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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۹

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر کرد

ابطال مجوز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

ابطال مجوز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزرای علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد را مبنی بر نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی به محل خدمت عضو هیات علمی را باطل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴؛ پذیرفته شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحاً دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی را خارج از حدود اختیار وضع کننده تشخیص و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.

کد مطلب 5257764

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    نظرات

    • فریاد IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 0
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      این همه سال شد چرا باید دیوان الن جلویری کند پس انهایی که انجام دادند هم انتقال و هم تغییر رشته چطور میشه؟؟؟؟؟
      • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
        0 0
        کجای کاری عمو تو همون دانشگاه های تهران یارو دخترش یزد بوده اورده دانشگاه تهران با جازتون ای پرفسور با رتبه 20000 چند روز پیش از طریق دانشگاه تشریف بردند المان براشون رزومه بشه برن امریکا.
    • you IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      4 1
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      خدا لعنتتون بکنه یا قانون نذارید یا روزوشب عوضش نکنید سهمیه هیات علمی حق بقیرو نمیخوره اصلا ظرفیت هیچ دانشگاهی به خاطرش کم نمیشه بلکه فقط یه دانشجو علاوه بر ظرفیت گرفته میشه وحق هیچکس ضایع نمیشه شماها که دنبال عدالتین بیاین کل سهمیه ها مثل 25 درصدو بردارید منکه میدونم شماها دنبال عدالت نیستید
      • mohsen IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        5 1
        بله کاملا درسته اینقدر اینده ی دانش اموزارو خراب نکنید برای شما یه حرفه اما برای بقیه یه ایندست نمیدونم چقدر بالایید که هیچیرو نمیفهمید
      • sara IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
        2 1
        بله دقیقا همین گونه است اصلا اصلا سهمیه هیات علمی حق کسی را ضایع نکر نمیکند و نخواهد کرد چون جای کسیرو نمیگره البته برخلاف سهمیه های دیگر
      • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
        0 0
        خوب هم حق ضایع میشه وقتی از یزد میارن دانشگاه تهران .بحث ظرفیت وکلاس نیست بحث رتبه وسواد وهوشه.
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 0
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      اگر قراره قانونی گذاشته شود زمانش الان نیست. دانش آموزی که فرزند یک هیئت علمی است باید در ابتدای سال دوازدهم از لغو قانونی که سالها وجود داشته مطلع بشه نه 10 روز پس از دادن کنکور. این تضییع حق این دانش آموزان است. قانونی که سالها وجود داشته نباید یکدفعه در این زمان برداشته شود.
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      3 1
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      اگر قرار به عدالت است باید سهمیه ایثارگران که 30 درصد ظرفیت هر رشته در هر دانشگاه را شامل می شود را بردارند. این 30 درصد از ظرفیت دانشگاه ها متعلق به درصد اندکی از شرکت کنندگان است.
    • شهروند IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      1 0
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      اصل 19 قانون اساسی میگه همه اقشار از حقوق مساوی برخوردارند. نمیدونم چرا تازه الان یادشون آمده این اصل چی میگه. همون طور که دیگران هم اظهار نظر کردند این سهمیه اضافه بر ظرفیت پذیرش است، پس تکلیف ظرفیت های دیگر چی میشه
    • رامین IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      1 0
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      بجای ابطال این قانون که البته دیوان عدالت قابلیت اجرایی ندارد و شورای عالی انقلاب براحتی می‌تونه وتو کنه. با این حال سهیمه ها را حذف کنید. سهیمه هیات علمی خارج از ظرفیته اما سهمیه جانبازان و شهدا ۵۰درصد ظرفیت را اشغال می‌کنه. یعنی ۱میلیون نفر برای تجربی رقابت کنند و فقط ۲۰۰۰نفر قبول بشند برای پزشکی؟
    • ناشناس IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      2 0
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      با سلام تنها سهمیه ای که اگر طبق قانون انجام شود سهمیه هیات علمی هست که اولا رتبه واقعی ثبت می شه قبولی واقعی و جابجایی مکانی بیشتر مد نظر هست و تغییر رشته هم باید طبق ضابطه قانون هیات علمی باشد.اما متاسفانه سهنیه های دیگه وحشتناک هست من در سیستم علوم پزشکی هستم متاسفانه شاهد تبعیضات بسیار هستم.
    • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      0 0
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      گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تورا چه حاصل؟ اگر عضو هیئت علمی هستند چرا بچشون اینقدر ضعیفه؟نمیشه یکی خنگ باشه رتبه نیاره بشینه دانشگاه تهران وشریف و...
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      0 0
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      دستتون درد نکنه.ما توفامیل داریم تبعیض دیدیم ولی باید بقیه ای که از سهمیه هیئت علمی استفاده کردند وهنوز فارغ التحصیل نشده اند با قیمانده تحصیل را باید برگردند دانشگاه اصلی واز همان جا مدرک بگیرند

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