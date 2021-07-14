به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت ۱۹:۴۵ فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

دربی نود و ششم پایتخت در حالی برگزار می‌شود که یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان پایتخت همچنان برای استفاده از عیسی آل کثیر در خط حمله تیمش مردد است.

مهاجم سرخپوشان که در دیدار برگشت پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر تک گل سه امتیازی سرخ‌ها را به ثمر رساند همچنان از ناحیه همسترینگ پای خود احساس درد می‌کند. او که به تازگی کار با توپ را آغاز کرده است اصرار به حضور در دیدار مقابل استقلال دارد اما پزشکان تیم و همچنین کادر فنی نمی‌خواهند در استفاده از این بازیکن ریسک کنند.

گل محمدی در هفته‌های پایانی لیگ برتر می‌خواهد آل کثیر را در ترکیب خود داشته باشد تا در رقابت نزدیک خود با سپاهان اصفهان در کسب قهرمانی لیگ برتر مشکل گلزنی پیدا نکند.

از این رو یحیی که سورپرایزی برای استقلالی‌ها ندارد منتظر آخرین وضعیت آل کثیر است تا او تنها در صورت آمادگی صد درصدی خود مقابل مدافعان آبی پوش پایتخت بازی کند در غیر این‌صورت جایی در بین ۱۱ مرد اصلی این تیم ندارد.