محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه برجام امری اجرایی است و مجلس نباید در این موضوع دخالت می‌کرد، اظهار داشت: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» منطبق بر قانون اساسی بود، شورای نگهبان به عنوان مرجع تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع این قانون را منطبق با قانون اساسی تشخیص داد و تأیید کرد.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور می‌تواند نظرات کارشناسی خود را مطرح کند، اما به عنوان رئیس قوه مجریه موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» موضع مذاکره‌کنندگان در وین را از موضع منفعل به فعال تغییر داد و برگ برنده تیم مذاکره‌کننده برای گرفتن امتیاز در وین بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در سالگرد برجام گفت: باید به برجام واقع‌بینانه نگاه کرد، دستاوردتراشی برای برجام عقلانی و منطقی نیست. «قانون راهبردی لغو تحریم‌ها» تعرضی به اختیارات رئیس‌جمهور در برجام نداشت.

عباس‌زاده مشکینی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد اصل ۶۰ قانون اساسی گفت: نباید عجولانه و سیاست‌زده در مورد برجام صحبت کرده و به دنبال فرافکنی باشیم.