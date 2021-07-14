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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۰

سرپرست سازمان امور دانشجویان خبرداد؛

رشد سرانه ورزشی دانشجویان/ توسعه فضاهای ورزش دانشگاهی

رشد سرانه ورزشی دانشجویان/ توسعه فضاهای ورزش دانشگاهی

سرپرست سازمان امور دانشجویان گفت: در سال‌های اخیر توجه زیادی به رشد سرانه ورزشی در دانشگاه‌ها شده است و به دلیل اهمیت این امر، ان شاءالله این مسیر تدوام خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غفاری در آئین افتتاح پروژه‌های ورزشی دانشگاه‌ها که از طریق ارتباط مجازی صورت گرفت گفت: رشد فضاهای ورزشی در دانشگاه‌ها خوب بوده است و جانمایی مناسب امکانات ورزشی و دسترسی آسان دانشجویان به اماکن ورزشی موجب مشارکت بیشتر دانشجویان در ورزش شده است.

وی اظهار داشت: همواره توسعه امکانات و فضاهای ورزشی در دانشگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذران آموزش عالی بوده است که این امر به دلیل اهمیت نقش ورزش در سلامت جسمانی و روحی دانشجویان است.

سرپرست سازمان امور دانشجویان افزود: نقش ورزش و نشاط در کیفیت تجربه زیستی دانشجویان بر همگان روشن است و در همین راستا است که در سال‌های اخیر توجه زیادی به رشد سرانه ورزشی در دانشگاه‌ها شده است و به دلیل اهمیت این امر، انشاالله این مسیر تدوام خواهد یافت.

غفاری با اشاره به همکاری سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها برای توسعه ورزش دانشجویی گفت: در نتیجه همین هم افزایی است که پروژه‌های ورزشی متناسب با نیاز دانشجویان تعریف می‌شوند و در کمترین زمان به بهره برداری و بازدهی می رسند.

در ادامه این آئین، ۱۱ پروژه ورزشی با مساحت ۱۸ هراز و ۶۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های ورزشی، زمین چمن مصنوعی و والیبال ساحلی مرکز آموزش عالی شهرضا، مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی و پیست دوچرخه سواری در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، زمین چمن مصنوعی دانشگاه صنعتی سیرجان، کفپوش زمین روباز دانشگاه ملایر، مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به بهر برداری رسید.

همچنین مسیر و پیست دوچرخه سواری در دانشگاه‌های صنعتی اراک، شهر کرد، بزرگمهر قائنات و علم و فناوری مازندران به بهره برداری رسید.

کد مطلب 5257945
زهرا سیفی

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