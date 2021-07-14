رشد سرانه ورزشی دانشجویان/ توسعه فضاهای ورزش دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غفاری در آئین افتتاح پروژه‌های ورزشی دانشگاه‌ها که از طریق ارتباط مجازی صورت گرفت گفت: رشد فضاهای ورزشی در دانشگاه‌ها خوب بوده است و جانمایی مناسب امکانات ورزشی و دسترسی آسان دانشجویان به اماکن ورزشی موجب مشارکت بیشتر دانشجویان در ورزش شده است.

وی اظهار داشت: همواره توسعه امکانات و فضاهای ورزشی در دانشگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذران آموزش عالی بوده است که این امر به دلیل اهمیت نقش ورزش در سلامت جسمانی و روحی دانشجویان است.

سرپرست سازمان امور دانشجویان افزود: نقش ورزش و نشاط در کیفیت تجربه زیستی دانشجویان بر همگان روشن است و در همین راستا است که در سال‌های اخیر توجه زیادی به رشد سرانه ورزشی در دانشگاه‌ها شده است و به دلیل اهمیت این امر، انشاالله این مسیر تدوام خواهد یافت.

غفاری با اشاره به همکاری سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها برای توسعه ورزش دانشجویی گفت: در نتیجه همین هم افزایی است که پروژه‌های ورزشی متناسب با نیاز دانشجویان تعریف می‌شوند و در کمترین زمان به بهره برداری و بازدهی می رسند.

در ادامه این آئین، ۱۱ پروژه ورزشی با مساحت ۱۸ هراز و ۶۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های ورزشی، زمین چمن مصنوعی و والیبال ساحلی مرکز آموزش عالی شهرضا، مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی و پیست دوچرخه سواری در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، زمین چمن مصنوعی دانشگاه صنعتی سیرجان، کفپوش زمین روباز دانشگاه ملایر، مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به بهر برداری رسید.

همچنین مسیر و پیست دوچرخه سواری در دانشگاه‌های صنعتی اراک، شهر کرد، بزرگمهر قائنات و علم و فناوری مازندران به بهره برداری رسید.