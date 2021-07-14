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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۷

محمد دلاوری مجری «زنده باش» شد/ روایت تلاش پرستاران

محمد دلاوری مجری «زنده باش» شد/ روایت تلاش پرستاران

مجموعه مستند «زنده باش» با موضوع زحمات و خدمات کادر درمان در ۱۸ ماه کرونایی اخیر با روایت محمد دلاوری و تهیه کنندگی مهدی شیخی از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «زنده باش» در ۱۵ قسمت ۲۵ دقیقه ای تولید شده و زحمات پرستاران و پزشکان را در ماه های شیوع کرونا در استان ها و اقلیم مختلف ایران روایت می کند.

محمد دلاوری در این مجوعه با پزشکان، پرستاران و بهیارانی گفتگو می کند که تا به حال بارها کرونا گرفته اند و دست از کار نکشیده اند، مردان و زنان میدان نبرد با کووید ۱۹ که یک سال است مرخصی نرفته اند، خانواده شهدای مدافع سلامت و دیگر اعضای کادر درمان که از زیر و بم زندگی با این ویروس منحوس سخن می گویند.

چهار قسمت ابتدایی «زنده باش» با روایت محمد دلاوری و تهیه کنندگی مهدی شیخی از پنجشنبه ۲۴ تیر تا یکشنبه ۲۷ تیر هر شب بعد از خبر ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

کد مطلب 5257988
عطیه موذن

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