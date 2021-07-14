محمد دلاوری مجری «زنده باش» شد/ روایت تلاش پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «زنده باش» در ۱۵ قسمت ۲۵ دقیقه ای تولید شده و زحمات پرستاران و پزشکان را در ماه های شیوع کرونا در استان ها و اقلیم مختلف ایران روایت می کند.

محمد دلاوری در این مجوعه با پزشکان، پرستاران و بهیارانی گفتگو می کند که تا به حال بارها کرونا گرفته اند و دست از کار نکشیده اند، مردان و زنان میدان نبرد با کووید ۱۹ که یک سال است مرخصی نرفته اند، خانواده شهدای مدافع سلامت و دیگر اعضای کادر درمان که از زیر و بم زندگی با این ویروس منحوس سخن می گویند.

چهار قسمت ابتدایی «زنده باش» با روایت محمد دلاوری و تهیه کنندگی مهدی شیخی از پنجشنبه ۲۴ تیر تا یکشنبه ۲۷ تیر هر شب بعد از خبر ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.