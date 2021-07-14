به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تبلیغات اسلامی و بسیج سازندگی خراسانجنوبی در زمینه ایجاد قرارگاه جهادی قرآنی در جهت رفع بیسوادی قرآنی اظهار کرد: ما در فعالیتهای قرآنی و حفظ قرآن از سطح فوق دیپلم تا دکترا مدرک مورد تأیید آموزش عالی میدهیم که یک مشوق برای کار قرآنی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی بیانکرد: خانهها و مؤسسات قرآنی نیز با این قرار داد دارای پیوست اجتماعی و کار جهادی خواهند شد چرا که تأکید ما بر این است که کار فرهنگی پیوست اجتماعی داشته باشد.
رضایی ادامهداد: ما در بسیاری از مناطق کشور محرومیت مادی داریم اما دلیلی ندارد حال که مردم آن منطقه با محرومیت رو به رو هستند، فقر معنوی نیز داشته باشند که در جهت این موضوع قرارگاه پیشرفت و آبادانی میتواند به ما کمک شایانی داشته باشد.
وی افزود: اگر سواد قرآنی مردم را بالا ببریم در حقیقت خیلی از نکات آموزنده را در اختیار آنان قرار دادهایم و خودشان بسیاری از کارها را پیش خواهند برد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی با تأکید بر اینکه ۳۰ مؤسسه قرآنی به صورت مستقیم با ما در ارتباط هستند، گفت: ۱۷۵ مؤسسه قرآنی داریم و همچنین بیش از دو هزار جلسه قرآنی در طول سال برگزار میشود.
رضایی با بیان اینکه افزایش تعداد حافظان قرآن در خراسانجنوبی و به طور مثال هزار حافظ در فردوس یک نوید بسیار خوب است، یادآور شد: تلاش ما بر این است که این گروههای قرآنی رنگ و بوی فعالیت جهادی نیز به خود بگیرند.
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