رهاسازی فاضلاب در خزر!

به گزارش خبرنگار مهر، بندر انزلی از جمله شهرهای گردشگرپذیر و توریستی کشور است که هرساله به دلیل دارا بودن مواهب الهی همچون تالاب و ساحل خزر پذیرای مسافران بسیاری از سراسر ایران است.

اما با قدم زدن در ساحل خزر متأسفانه با پدیده رها سازی فاضلاب در دریا مواجه می‌شویم که علاوه بر اینکه چشم هر بیننده‌ای را آزار می‌دهد آلودگی‌های زیست محیطی بسیاری را به دنبال دارد.

این در حالی است که اقدامات مسئولان استان و به ویژه اداره کل محیط زیست در رفع معضلات زیست محیطی به مانند اختصاص دادن قطره چکانی اعتبارات دولت برای پروژه‌ها است و با وجود اینکه کارهایی نیز در این خصوص صورت گرفته اما این معضل همچنان به قوت خود باقی است.