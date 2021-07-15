مسیر انتخاب وزیر ارتباطات تاکنون اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران( IRICTU) ، تشکلهای صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همزمان با گرامیداشت روز ملی فناوری اطلاعات در هفتمین نشست مجازی خانواده بزرگ ICT ایران، به بررسی جوانب مختلف انتخاب گزینه‌های احتمالی برای سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختند.

در این نشست تحت عنوان بایدها و نبایدهایICT با موضوع «صندلی داغ وزارت ICT» ویژگی‌های گزینه‌های احتمالی وزارت ارتباطات بررسی شد و گروه‌های مختلف نام افرادی را به عنوان گزینه احتمالی مطرح کردند.

تشکیل کابینه سیزدهم، جدی‌ترین و مهم‌ترین محک دولت ابراهیم رئیسی با شعار ایران قوی را رقم زده است. بلافاصله پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌ها درباره وزرای کابینه‌اش آغاز شد و با نزدیک‌شدن به استقرار دولت جدید از نیمه مرداد، لابی گزینه‌های احتمالی وزارت خانه‌ها نیز شدیدتر شده است. به نحوی که رئیس جمهور منتخب در واکنش به برخی نگرانی‌ها گفت: دولت، بر اساس بررسی عملکرد و سوابق و برنامه‌های افراد مختلف طراحی شده و شکل می‌گیرد.

وزارت ارتباطات یکی از وزارتخانه‌هایی است که در سال‌های اخیر حساسیت برانگیز شده است. بخشی از این حساسیت‌ها ناشی از موضوعاتی نظیر زیرساخت‌های مخابراتی، عملکرد اپراتورهای تلفن همراه، خدمات اینترنت و مدیریت بر فضای مجازی است و بخش دیگر برآمده از عملکرد وزارتخانه و شوراهای بالادستی است. بر این اساس باید دید تصمیم سید ابراهیم رئیسی برای سکانداری حوزه ICT کشور چه کسی خواهد بود؟

بر اساس آخرین گزارشات، ابراهیم رئیسی در ارزیابی‌های اولیه خود برای کابینه آینده به فهرستی ۱۰ نفره برای هرکدام از مناصب کابینه رسیده و قرار است از میان آنها کابینه نهایی خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند و در این میان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز اسامی گزینه‌های خود برای وزارتICT و سوابقی از فعالیت آنها را طی نامه‌ای به آقای رئیسی ارائه کرده و البته پیشنهادات جدید خود را نیز طی روزهای آتی به ایشان خواهد رساند.

شبکه مخابرات غیربومی امنیت داده‌ها را به خطر می‌اندازد

از موضوعات مهمی که در نشست خانواده بزرگ ICT به آن تاکید شد این بود که هرچند در دولت قبل حوزه زیرساخت در کشور توسعه داده شده با این حال زیرساخت، بومی نشده است چون مخابرات با حوزه‌های دیگری همچون خودرو متفاوت است و اگر شبکه مخابرات غیربومی باشد اختیار تمام داده‌ها در دست ما نیست، بنابراین بومی نشدن زیرساخت‌ها، داده‌های امنیتی، اقتصادی، بانکی و … را در معرض خطر قرار می‌دهد.

برخی فعالان در این نشست عنوان کردند که باید خوش بین باشیم که با تغییر وزیر ارتباطات در دولت جدید، اتفاقات مهمی در عملکرد وزارت ICT صورت بگیرد و امیدواریم که وزیر بعدی برنامه‌های راهبردی برای رویارویی با انقلاب صنعتی چهارم مانند دولت هوشمند، بلاکچین و استقلال رگولاتوری داشته باشد.

بدیهی است که باید در تعریف مأموریت‌ها، نقش‌ها، رویکردها و ساختار وزارت ارتباطات و معاونت‌های مرتبط با این وزارتخانه و جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییرات اساسی صورت گیرد. به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک وزارتخانه اجرایی محض باید تبدیل به یک وزارتخانه راهبردی همگام با روند جهانی شده و در خدمت بخش خصوصی حوزهICT باشد.

با توجه به مصادف شدن این گردهمایی با روز ملی فناوری اطلاعات به این موضوع نیز تاکید شد که انتظار می‌رود حوزه فناوری اطلاعات با حوزه ارتباطات همتراز شود و ICT به معنی واقعی در کشور نمود پیدا کند.

وزیر ارتباطات آینده درک درستی از قوانین تجارت بین‌المللی داشته باشد

در راستای بهبود وضعیت آینده کشور باید فردی سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود که درباره موضوعات مختلف در کشور قادر به همراهی باشد و نه تنها باید به موضوعات فنی مسلط باشد، بلکه مهم‌تر از آن مدیر راهبردی خوبی بوده و درک درستی از برنامه‌ریزی و قوانین تجارت بین‌المللی داشته باشد و باید کسی انتخاب شود که بتواند فاصله زیاد میان ایران و سایر کشورها در زمینه فناوری را کاهش دهد.

همچنین به این نکته نیز اشاره شد که وزیر آتی باید در خصوص موارد راهبردی صنعت ICT از قبیل تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال نگاه درستی داشته باشد.

در سال‌های اخیر با وجود تغییر ساختار صنعت ICT ، ساختار دولت و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان به شکل قدیمی، سنتی و بدون تغییر باقی مانده که ضروری است مجلس و دولت به باز تعریف نقش وزارت ICT و همچنین ادغام باقی نهادهای موازی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام کنند و در راستای پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه مستقل، تصمیم ساز و نظارتی برای تشکل‌های صنفی قائل شوند.

تاکنون مسیر اشتباه برای انتخاب وزیر ارتباطات طی شد

اکثریت قریب به اتفاق تشکل‌های ICT ، اولویت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات را با افرادی می‌دانند که در بخش خصوصی فعال بوده و در عین حال با بخش دولتی آشنا هستند و معتقدند تاکنون مسیر اشتباهی برای انتخاب وزیر ارتباطات طی شد و در عین حال می‌گویند که تا امروز تصور بر این بوده که فرد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند سکانداری این وزارتخانه را نیز به دست بگیرد، در حالی که مدیریت، مقوله‌ای مجزا از تخصص فنی است.

برخی دیگر نیز معتقدند در دنیا، فناوری اطلاعات جایگاه ویژه‌ای دارد اما در ایران هنوز مشخص نیست که این وزارتخانه چقدر برای دولت اهمیت دارد.