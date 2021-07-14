به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام رسانه‌های یونان احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و مدافع تیم سپاهان یکی از بازیکنان مدنظر باشگاه آ. اک یونان برای فصل بعد است. حاج صفی سابقه بازی در تیم‌های المپیاکوس و پانیونیوس یونان را در کارنامه دارد و احتمال دارد با پیوستن به آ. اک سومین حضورش در سوپر لیگ یونانی را تجربه کند. آ. اک همان تیمی است که کریم انصاریفرد دیگر ملی پوش ایران را در اختیار دارد.

اما مطرح شدن نام حاج صفی برای تیم آ. اک واکنش‌های منفی را هم بین بعضی از هواداران این تیم و رسانه‌های یونان به دنبال داشته است.

سایت «to۱۰» یونان با اشاره به احتمال حضور حاج صفی در آ. اک نگاهی انداخته است به خریدهای ناموفق این تیم که ثمری برای آ. اک نداشته است. این سایت نوشت: «حاج صفی بعد از بازی در تیم سرخ و سفیدها (المپیاکوس) به کشور ما بازخواهد گشت که نمی‌توان عملکردش را موفقیت آمیز دانست زیرا در مدت حضورش (در المپیاکوس) فقط هفت بازی انجام داد، یک گل زد و یک پاس گل داشت. انتخاب این بازیکن ایرانی مورد دیگری است که نشان از برنامه ریزی عجیب آ. اک است که به جز فصلی که قهرمان شد، چند انتخاب اشتباه انجام داده است.»

همچنین سایت «sdna» یونان از نارضایتی هواداران آ. اک در شبکه‌های اجتماعی نسبت به جذب احسان حاج صفی خبر داد؛ خریدی که جوابگوی انتظارات هواداران نیست و در فضای مجازی جنجال به پا کرده است.

با این حال «میکالیس گریگوریو» مربی سابق پانیونیوس و کسی که احسان حاج صفی در زمان او به این تیم پیوست، به تمجید از بازیکن تیم ملی ایران پرداخت و آن‌را خرید مناسبی برای آ. اک دانست. این مربی در صحبت‌هایش حتی نام مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران را به میان آورد.



گریگوریو

گریگوریو گفت: یادم می‌آید که آن تابستان (۲۰۱۷-۲۰۱۸) ما مسعود شجاعی را داشتیم و دو بازیکن ایرانی دیگر به ما پیشنهاد شد؛ حاج صفی و مهدی طارمی که فصل قبل به تیم پورتو پرتغال رفت.

وی افزود: وقتی شرایط حاج صفی را بررسی کردیم، متوجه شدیم که او در تیم فرانکفورت آلمان بازی کرده است. بیشتر به دنبال پرونده او بودیم و دیدیم در تیم ملی ایران بیشتر به عنوان مدافع چپ و هافبک دفاعی بازی می‌کند.

سرمربی سابق حاج صفی در تیم پانیونیوس یونان تاکید کرد: پست تخصصی حاج صفی دفاع است ولی او یک بازیکن همه کاره است و می‌تواند پست‌های دیگر را هم با همان کارایی و بازدهی بازی کند.

گریگوریو درباره انتقادات صورت گرفته از جذب حاج صفی برای آ. اک تصریح کرد: حاج صفی یک شخصیت استثنایی و کاملاً حرفه‌ای است. از آنجا که متوجه برخی واکنش‌ها نسبت به جذب این بازیکن شده‌ام باید بگویم فکر می‌کنم اینها از روی ناآگاهی است.

سرمربی سابق پانیونیوس در پایان گفت: تنها ضعف حاج صفی آن موقع این بود که زبان انگلیسی بلد نبود و برای برقراری ارتباط با او مشکل وجود داشت. با این حال او بسیار باهوش است و این ضعف را هم پوشش می‌دهد.