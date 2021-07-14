نمایندگان مجلس پیگیر وصول مطالبات بازنشستگان استان سمنان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخلاقی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی خانه کارگر سمنان به مناسبت هفته تأمین اجتماعی به میزبانی خانه کارگر استان با بیان اینکه بازنشستگان مطالبات به حقی دارند، ابراز کرد: در سال جاری ماهیانه ۱۷۳ هزار میلیارد ریال به بازنشستگان کشور پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقم ۱۳۲ درصد نسبت به اسفند ۹۸ افزایش داشت اما با توجه به تورم موجود مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: مطالبات بازنشستگان استان به حق است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته میزان مستمری بازنشستگان بهبود داشته اما با این وجود همچنان گذران زندگی برای این افراد سخت است چرا که شاهد مشکلات گرانی هستیم که بر زندگی این قشر تأثیر گذاشته است از سوی دیگر بازنشستگان از سال‌ها پیش مطالبات دارند و امیدواریم که با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مستمری‌بگیران بازنشستگان این طلب وصول شود.

اخلاقی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی اسفند ۹۸ مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال به چهار میلیون بازنشسته در کشور پرداخت کرده است، بیان داشت: در اسفند ۹۹ این رقم‌ها به ۹۰ هزار میلیارد ریال رسسیده است.

سید مجتبی اکرم مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان نیز در این نشست، با بیان اینکه منزلت بازنشستگان باید رعایت شود، گفت: نباید این قشر دغدغه معاش داشته باشند از سوی دیگر باید گفت تأمین اجتماعی در واقع خریدار اول و تولید کننده دوم درمان کشور است و باید متولی اصلی خدمات درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست.