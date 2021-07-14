معیشت پزشکان عمومی دچار مشکل است/شرط بهبود اوضاع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن حسن زاده با اشاره به برگزاری هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، گفت: آنچه ما از احوالات جامعه پزشکی می‌بینیم این است که اوضاع تنها سازمان صنفی جامعه پزشکی کشور خوب نیست.

وی، حضور پررنگ جامعه پزشکی پای صندوق‌های رأی را باعث بهبود اوضاع سلامت کشور دانست و افزود: سازمان نظام پزشکی نیاز به تزریق خون تازه ای دارد تا بتواند دوباره احیا شود. لذا، حضور پرشور جامعه پزشکی در انتخابات روز جمعه می‌تواند شرایط را برای تغییرات در تنها سازمان صنفی جامعه پزشکی رقم بزند.

حسن زاده با عنوان این مطلب که دلسردی جامعه پزشکی می‌تواند برای نظام سلامت کشور خطرناک و آسیب زا باشد، گفت: اکثریت جامعه پزشکی کشور از مشکلات زیادی رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده تا نظام سلامت هم ضعیف شود و همین مسئله به سلامت مردم آسیب خواهد زد.

وی با عنوان این مطلب که سازمان نظام پزشکی باید از حقوق بیمار و پزشک به طور عادلانه حمایت کند، افزود: مشکلات جامعه پزشکی با تعامل بیش از پیش سازمان نظام پزشکی با انجمن‌های علمی پزشکی حل می‌شود.

عضو ائتلاف یاران سلامت، با اشاره به تعارض منافع که باعث اختلاف بین جامعه پزشکی می‌شود، گفت: سازمان نظام پزشکی تنها برای گروهی از پزشکان نیست و همه گروه‌های پزشکی و…، که عضو سازمان هستند، باید از حمایت سازمان خود برخوردار شوند.

حسن زاده ادامه داد: نگاه همراه با تبعیض باید از سازمان نظام پزشکی برچیده شود و شرایط به گونه‌ای تغییر کند که حضور مؤثر همه گروه‌های پزشکی در سازمان پررنگ شود.

این پزشک عمومی با گلایه از وضعیت معیشت پزشکان عمومی در کشور، گفت: پزشکان عمومی در خط مقدم خدمت به مردم و درمان بیماران قرار دارند، اما متأسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی‌شود و شاهد مشکلات زیادی برای پزشکان عمومی هستیم.

وی افزود: تعامل بیش از پیش سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت می‌تواند همه مشکلات جامعه پزشکی را رفع و رجوع کند. البته سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان، قرار نیست از حقوق پزشکان به خاطر وزارت بهداشت کوتاه بیاید.