مدارس کرج برای سال تحصیلی جدید آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج که چهارشنبه به ریاست غفور قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج در ناحیه یک کرج برگزار شد، مهمترین اولویت‌های آموزشی شهرستان در دستور کار بررسی قرار گرفت.

در این جلسه فرماندار کرج آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرای اداره کل نوسازی مدارس را مورد پیگیری قرار داد و گفت: با توجه به نیازهای جمعیت دانش‌آموزی در شهرستان باید تا بازگشایی مدارس از فرصت باقی‌مانده برای تسریع در تکمیل پروژه‌های آموزشی استفاده کرد.

وی افزود: اداره کل نوسازی با شتاب مضاعف از تکمیل پروژه‌های آموزشی جانماند.

معاون استاندار در ادامه وضعیت انشعاب مدارس تازه تأسیس شهرستان کرج را نیز بررسی کرد و اظهار داشت: با توجه به احتمال آغاز فعالیت‌های آموزشی به صورت حضوری در نیمه دوم سال، باید تمهیدات لازم جهت اتصال انشعابات در مدارس تازه تأسیس اندیشیده شود و مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج درخواست‌های مدیریت ناحیه سه و ۴ در خصوص تغییر فعالیت ۶ مدرسه از عادی به هیأت امنایی مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین بررسی و تصویب جدول شهریه مدارس هیأت امنایی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱، بررسی صدور مجوز پرداخت حق الزحمه شهریورماه کلاس‌های جبرانی دوره‌های اول و دوم متوسطه در تابستان ۱۴۰۰ و با دریافت کد یک هنرستان دخترانه در کرج موافقت شد.