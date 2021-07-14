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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۱۲

فرماندار کرج:

مدارس کرج برای سال تحصیلی جدید آماده شوند

مدارس کرج برای سال تحصیلی جدید آماده شوند

کرج - فرماندار کرج گفت: با توجه به نیازهای جمعیت دانش‌آموزی در شهرستان باید تا بازگشایی مدارس از فرصت باقی‌مانده برای تسریع در تکمیل پروژه‌های آموزشی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج که چهارشنبه به ریاست غفور قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج در ناحیه یک کرج برگزار شد، مهمترین اولویت‌های آموزشی شهرستان در دستور کار بررسی قرار گرفت.

در این جلسه فرماندار کرج آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرای اداره کل نوسازی مدارس را مورد پیگیری قرار داد و گفت: با توجه به نیازهای جمعیت دانش‌آموزی در شهرستان باید تا بازگشایی مدارس از فرصت باقی‌مانده برای تسریع در تکمیل پروژه‌های آموزشی استفاده کرد.

وی افزود: اداره کل نوسازی با شتاب مضاعف از تکمیل پروژه‌های آموزشی جانماند.

معاون استاندار در ادامه وضعیت انشعاب مدارس تازه تأسیس شهرستان کرج را نیز بررسی کرد و اظهار داشت: با توجه به احتمال آغاز فعالیت‌های آموزشی به صورت حضوری در نیمه دوم سال، باید تمهیدات لازم جهت اتصال انشعابات در مدارس تازه تأسیس اندیشیده شود و مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج درخواست‌های مدیریت ناحیه سه و ۴ در خصوص تغییر فعالیت ۶ مدرسه از عادی به هیأت امنایی مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین بررسی و تصویب جدول شهریه مدارس هیأت امنایی در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱، بررسی صدور مجوز پرداخت حق الزحمه شهریورماه کلاس‌های جبرانی دوره‌های اول و دوم متوسطه در تابستان ۱۴۰۰ و با دریافت کد یک هنرستان دخترانه در کرج موافقت شد.

کد مطلب 5258258

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    نظرات

    • Lila IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      22 10
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      درست نیست با این اوضاع بچه ها به مدرسه بروند بایستی دراموزش ما جا بیفتد تا بصورت انلاین دانش اموزان و دانشجویان می توانندبه تحصیل خود ادامه دهند بایستی اداره مخابرات هم بااداره آموزش و پرورش و دانشگاهها تمهیداتی رو فراهم نمایند و بطور رایگان اینترنت درساعت درسی دراختیارشان قرار داده شود
      • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        2 1
        بزرگترین اشتباه ادامه آموزش غیر حضوری است الان همه دنیا فهمیدن من خودم دبیرو دخترم یازدهم است تو این دو سال هم جز به ضرورت بیرون نرفتم ولی ادامه وضع موجود برای روان بچه ها صلاح نیست
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      12 8
      پاسخ
      تو اوضاع کرونا نباید مدرسه حضوری باشه
    • ناشناس IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      11 7
      پاسخ
      نمی دونم چرا هر روز تن اولیا رو می لرزانند هر کسی بلند میشه می گه مدارس باز میشه جون بچه هامون و از سر راه نیاوردیم روزهای اول با ۵۰ نفر مبتلا تعطیل کردند حالا با وجود دلتا و روزی بیشتر از ۲۰هزار نفر باز می کنند بچه های شما نیست که راحت حرف می زنید
    • حمید زمانز IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      15 6
      پاسخ
      شما هنوز زیر ساخت هارو درست نکرده چطور میگی مردم جگر گوشه ها شونو بفرستند مدرسه که کرونا بگیرن دو سال میخواهید به مردم واکسن بزنید بس دیگه با روح وروان مردم تو این مشکلات بد اقتصادی بازی نکنید صبر مردم به سر امده
    • وطن دوست IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      11 7
      پاسخ
      آخه.... کی حاضر میشه پاره تنش رو تو وضعیت بد کرونایی بفرسته مدرسه؟؟؟؟ مگه واکسیناسیون همگانی انجام دادین؟؟؟؟
    • ابراهیم زاده IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      9 4
      پاسخ
      اینا همه برای گرفتن بودجه از دولت هست مثل سال قبل ثبت نام ها رو انجام میدن پول ها رو که به جیب زدن غیر حضوری میکنن فقط به فکر منافع خودشون هستن نه جون و سلامت بچه های ما. دردشون فقط پول
    • پارسا IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      7 7
      پاسخ
      به نظرم عقلانی نیست که بچه ها روزانه 5 ساعت ماسک بزنن ، ریه شون نابود میشه ، یک مقدار فکر کنید ! مدارس رو هم که با وایتکس ضد عفونی کردین برای امتحانات حضوری ،!
    • محمد IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      6 4
      پاسخ
      یا ما متوجه نمیشیم یا مسولین حالشون خوش نیست.از واکسن چه خبر فرماندار
    • سمیه AE ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      3 6
      پاسخ
      هیچکس بچش با این اوضا مدرسه نمیفرسته. واقعا متاسفم برا ملت بدبخت ایران، بیشتر کشورها پرونده کرونا رو بستن ایران تازه موج ها بیشترمیشه و انواع کرونا زیاد😑خداازباعث و بانی اینهمه نامردی نگذره. گرونی ک بیداد کرده، نمیتونین کرونا رو جمع کنین بیخود میکنین مدرسه هارو بازکنین
    • سمیه AE ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      8 5
      پاسخ
      هیشکی بااین اوضاع بچشو مدرسه نمیفرسته بهتره باز نکنید
    • ناشناس IR ۰۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      فرماندار کرج خیلی بی جا فرموده.خودش انگار واکسن زده.اقای فرماندار بچه خودت با این وضعیت میره سر کلاس.هرموقع بچه هارو واکسن بدید بعد.پس ورد زیادی نخون
    • حسام IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      3 4
      پاسخ
      اولیای تقریبا محترم ، بچه شما نیست که تو پارک و خیابون و کوچه ولوئه بدون ماسک دلیل این حرفاتونو نمیدونم چرا وقتی بچت پارک میره تنت نمیلرزه
      • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        0 3
        آفرین گل گفتید اکثر بچه ها کل سال مسافرت وباشگاه ورزشی بودند الان هم تو این وضعیت قرمز فقط پارک‌ها را نگاه کنید تمام بچه های دبستانی ونوجوان و خانواده ها هستند به مدرسه رسید همه تنشون می لرزه بردار جان تنبلی بهشون ساخته
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      با
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      2 2
      پاسخ
      با سلام خدمت استاندار کرج میخواستم ببینم با توجه به این شرایط موج کرونایی شدید چرا باید مدارس حضوری باشن؟؟؟ بنظر بنده اصلا کار درستی نیست و عواقب سختی برای خونواده ها داره
    • ریحانه IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      4 3
      پاسخ
      فقط حضوری
    • فاطمه IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      4 8
      پاسخ
      هرکی نمی خواد نیاد مدرسه لطفا حضوری کنید
      • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        0 3
        آفرین مدارس هم خلوت تر میشه خیال همه راحت فقط حضوری
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این آقا حتما بچه یا نوه نداره ویا احساس مسئولیت در قبال خود وبچه ها نداره خودش تصمیم می گیره .ضمنا به نظر می رسه دیگه در دولت بعدی عوض می شن وخبری از این استاندار وفرماندار نیست
    • متل IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بیخیال شید مردم رو از این بدبختر نکنید با این اوضاع پیک پنجم وششم و... یه فکری به حال وارد کردن واکسن باشید بیشتر کشورا واکسیناسیونشون تو ۷۰ یا ۸۰ درصد انجام دادن ما چی؟؟؟؟؟ هنوز داریم سرعت انتقال این ویروس با اون نوع دیگه شو براورد میکنیم خسته شدیم خسته
    • ناشناس IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      چرا وقتی بحث مدرسه میشه، هیچ کس به خاطر اینکه بچه اش مبتلا نشه، بچه رو نمیخواد بفرسته مدرسه، اما این بچه ها و خانواده هاشون همه جا حضور فعال دارند، آیا فقط مدرسه عامل انتقال کروناست، قبول کنین که با آموزش آنلاین بچه ها هیچ چیز یاد نمیگیرن
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      جون معلم هم که اصلا اهمیت نداره چندروز دیگه مرداد میشه هنوز یک معلم هم واکسن نزده .واقعا شهر کرج همیشه تو بی خردی اوله
    • ارام IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      قرار نیست ترو خشک باهم بسوزن.اونایی که میگن بچه ها واولیا همه جامیرن موقع درس که میشه به حضوری بودنش اعتراض میکنن.دوساله افسردگی گرفتیم تو خونه نه خونه دوست واشنا میریم نه کسی میاد نه تفریحی هست.فقط اگه این تصمیم گیریهای بیجا اجازه بده کرونا تموم میشه واکسینه نمیکنن پس تجمع هم تعطیل کنن
      • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        0 0
        عزیزم مدارس دو ساله تعطیله کرونا تمام شد منم دو سال خونه ام حتی خونه پدر ومادرم نمی رم ولی باید مدارس حضوری بشه که دغدغه آموزش و پرورش واکسن زدن به بچه ها باشه راحت‌ترین کار برای دولت‌ها غیر حضوری کردن مدارس اکثر خانواده ها هم موافق هستن. چون اینجوری کل سال همه جا می رند بچه زیر پتو نمره می گیره
    • ایرانی IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام.متاسفانه مسئولین بدون برنامه و زیر ساخت وبدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگیان دست به اقداماتی می زنند که به جای حصول نتایج درست ،پس از طی یک مسیر طویل ،حتی خود ایشان هم دچار سردر گمی می شوند. نتیجه ی حاصله،اتلاف وقت،سردرگمی اولیا ،سردرگمی فرهنگیان،دلزدگی دانش آموزان و اتلاف و هدر رفت منابع.
    • IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      من، ک با این اوضاع بچه هامو نمیفرستم، هر وقت واکسیناسیون کامل شد، شهر ها سفید شدن، بعد، اونایی ک از جون بچه هاشون سیر شدن یاعلی، بفرمایید، مردم رعایت کردن، اما مسئولان کشور کوتاهیی کردن، وقتی از لحاظ اقتصادی ضعیف هستیم، تحریم هستم، هیچ کی بفکر مردم نیست، پس عقل حکم میکنه، اگه لنگم روسنگ راه نرم،،،
    • رضا AE ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 1
      پاسخ
      اخه عقل کل تمام کارامون درست شدن فقط سرکلاس رفتن بچه های مردم مونده ایا شما که این دستورو میدید فکر کردی اگر بچه کسی بلایی سرش بیاد تا ریشه خودتو خونوادتو درنیاره ارام نمیگیره ،فکری به حال شکمهای گرسنه بکنید بچه ای که غذا نیست بخوره ایا میتونه کلاس بره ایا چیزی هم یاد میگیره تا چه رسد با کرونا
    • محسن IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      مدارس و حضوری کنید بهونه خوبی شده واسه پدرومادرابچه هاشون صبح تا شب تو کوچه خیابونان به مدرسه می رسه بهونه کرونارومیگیرن
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من که نمیفرستم
    • ‌فاطمه IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      آخه چطور تو این شرایط بچه هامونو بفرستیم مدرسه پسرمن یه هفته برای کلاسهای جبرانی با ۴نفرازدوستاش رفتن مورسه هرچهارتاشون کرونا گرفتن والان هم حال مادر یکی از دوستاشون خیلی وخیم الان بیمارستان بستری
    • س .س IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چطور بچه های کوچک با ماسک چندساعت در مدرسه درس بخوانند

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