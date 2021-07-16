به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسولی، مدیریت آستان امامزاده روح الله الحسنی (ع) در خصوص چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امورخیریه اظهار کرد: این دوره از مسابقات همه ساله طی فراخوانی از جانب مرکز قرآنی سازمان اوقاف به صورت فراگیر در کل کشور اعلام خواهد شد و در چهار مرحله شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ثبت نام این دوره از مسابقات از اردیبهشت ماه امسال تا ۱۳ خرداد ماه آغاز شده است و شرکت کنندگان گرامی طبق رشته‌های متفاوت قرآنی از تیرماه در مرحله شهرستانی رقابت‌های خود را آغاز کرده‌اند.



حجت‌الاسلام رسولی با بیان اینکه آستان مقدس امامزاده روح الله الحسنی (ع) نیز در رشته‌های حفظ ۵ جز، ۱۰ جز، ۲۰ جز، اذان و قرائت ترتیل در استان تهران، میزبان شرکت کنندگان گرامی است، گفت: این مرحله از مسابقات با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید و در رشته‌های حفظ ۵ جز (۱۶ نفر) حفظ ۱۰ جز (۱۷ نفر) حفظ ۲۰ جز (۲۱ نفر) اذان (۱۲ نفر) و قرائت ترتیل (۳۲ نفر) شرکت کردند.

همچنین داوران روز اول مسابقات، آقامحمدی (تجوید)، احمدزرنگار (وقف و ابتدا)، شهروز یادگاری (صوت)، امین رحیمی (لحن)، محمدمهدی بحرالعلوم (صحت حفظ) بودند و در روز دوم مسابقات نیزعلی فربین (تجوید)، کریم دولتی (وقف و ابتدا)، احمد لیالی (صوت)، احمدابوالقاسمی (لحن) و مهدی عباسی (صحت حفظ) به قضاوت پرداختند.



مدیریت آستان امامزاده روح الله الحسنی (ع) با اشاره به اینکه در طی این مسابقات ۳ نفر از هر رشته انتخاب می‌شوند، تصریح کرد: شرکت کنندگان در مرحله استانی (شهر تهران) که مردادماه برگزار می‌گردد جهت راهیابی به سطح کشوری به رقابت خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام رسولی درباره وجه تمایز این دوره از مسابقات گفت: ویژگی‌های این دوره از مسابقات در امامزاده روح الله الحسنی (ع)، این بود که کارنامه و ریز نمرات شرکت کنندگان به همراه فایل صوتی و تصویری هر کدام از داوطلبین بلافاصله پس از اجرا به آن‌ها تقدیم گردیده است.

یادآور می‌شود که شرکت کنندگان برتر دوره شهرستانی نیز جوایز نقدی به رسم یادبود دریافت خواهند کرد.