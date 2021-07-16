به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور و سومین همایش بانوان فعال در عرصه هیأت با شعار «هیأت، دولت، مردم؛ حقوق و تکالیف» در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد.
در ابتدای این همایش، حجتالاسلام ناصر رفیعی با اشاره به اینکه غدیر باید برای همگان معرفی شود، اضافه کرد: اگر غدیر انکار شود و نتوانیم حقانیت آن را اثبات کنیم در حقیقت امامت و مهدویت انکار میشود؛ داستان غدیر برای خودمان قطعی و حتمی شود و ما به عنوان یک هیأتی باید بتوانیم چند دلیل برای حقانیت آن بیان کنیم.
وی با اشاره به اینکه پیامبر (ص) برای همهچیز حتی نوع لباس پوشیدن سخن گفتند، محال است نسبت به جانشینی خود موضعگیری نداشته باشند، گفت: برخی میگفتند که پیامبر در مورد جانشین خود سخنی نگفته است درحالیکه با زدن چنین حرفی در حقیقت به پیامبر توهین شده است.
وی ادامه داد: برخی مدعی شدند که رسول خدا کسانی را تعیین کرد تا جانشین را مشخص کنند در حالی که این فرضیه به هیچ وجه قابل اثبات نیست و در اسناد تاریخی هیچ اشارهای به شورا نشده است.
رفیعی با اشاره به اینکه غدیر اعلام امامت نیست بلکه اعلام رسمیت امامت علی (ع) است، عنوان کرد: نخستین بار جانشینی پیامبر در خانه پیامبر در یومالدار ۲۰ سال قبل از غدیر مطرح شده است.
وی با بیان اینکه در هیأتها باید عالمانه سخنرانی و مداحی کرد، اظهار کرد: امروز دنیای فضای مجازی است و به راحتی هر سخنی در هر زمان و مکانی قابلیت انتشار دارد به همین علت افرادی که تریبون دارند باید بیشتر مراقب سخنان خود باشند. بدون داشتن علم غدیر نمیتوان برای غدیر کار کرد، هیأتیها باید کتب مرتبط با غدیر را بخوانند و از آن دفاع کنند تا بتوانند غدیر را برای مردم ترویج کنند
استاد حوزه علمیه از دلایل سکوت امیرالمومنین (ع) بعد از وفات پیامبر یاد کرد و افزود: یهود به شدت بعد از پیامبر ترویج یافته و خطر آن زیاد شده بود، تفکر اجتهاد در میان اهل سنت بر نص مقدم شده بود، منافقان بسیاری در مدینه بودند و بسیاری از امام علی (ع) کینه به دل داشتند و نمیگذاشتند که ایشان در رأس باشند. در مورد فتح مکه و تغییر قبله در قرآن آیاتی داریم که میگوید نعمت بر مسلمانان تمام شد اما در مورد روز غدیر داریم که نعمت تمام و کامل شد.
وی فریادها و اعتراضهای حضرت زهرا (س) نسبت به غصب خلافت را دیگر نشانه حقانیت غدیر دانست و گفت: اگر جانشینان پیامبر در خلافت به حق بودند دختر پیامبر هیچگاه این همه صدمه و لطمه نمیدیدند.
رفیعی با اشاره به اینکه اگر مظهر عزا و غم شیعه عاشوراست مظهر جشن و شادی شیعه باید غدیر باشد، گفت: پاداش اطعام غدیر در روایات با اطعام ۱۲۴ هزار پیامبر برابری میکند. همه ما نسبت به غدیر مسؤولیت داریم، شاکر تلاش غدیریان اول رسول اکرم (ص) و دوم حضرت زهرا (س) هستند.
در ادامه رحیم آبفروش با اشاره به سند راهبردی جامعه ایمانی مشعر اظهار کرد: این سند در چند موضوع تعارف، ترابط، تعالی، تضایف، تثبیت و تداوم خلاصه میشود و ما این سند را بهعنوان یک نقشه به صورت جدی دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم به افق مطلوب اهلبیت (ع) در مورد هیأت برسیم. در مسیر رسیدن به اهداف، به طور قطعی آفات، موانع و آسیبهایی است و ما باید از نفوذ ناامیدی مراقبت کنیم و به دنبال ترویج امید و در مسیر راسخ باشیم.
جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر با تاکید بر اینکه مدیران هیأتها به عبارتی در سوق دادن مردم به سمت تعالی سکانداری میکنند، گفت: خادمی هیأت یک واژه مقدس است و بار سنگینی بر دوش ما میگذارد، برای اینکه بتوانیم به هدف تعالی برسیم باید شرایط مورد نیاز را در خود ایجاد و حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه بار سنگین هیأت با پشتیبانی سلسله نورانی شهدا همراه است، اظهار کرد: در شرایط امروز که دشمن با تمام توان به میدان وارد شده هیأتیها هم باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و علاوه بر مراقبت و تقویت یکدیگر، به دنبال ایفای نقشهای مهم باشند.
آبفروش برگزاری این همایشها را فرصتی برای تجدید قوا، افزایش صمیمیتها و انتقال تجربیات و نظرات دانسته و گفت: ما باید پرچم هیأت را قدرتمندانه برافراشته نگه داریم و برای گرامیداشت غدیر و محرم مبتنی بر اخلاق و عقلانیت آماده شویم و در امنترین جای جهان برای اهلبیت (ع) خودمان را خرج کنیم.
وی با بیان اینکه بدون همراهی مردم اتفاقات حکومتی رقم زده نمیشود، اظهار کرد: ما محوریت این همایش را متناسب با شرایط امروز هیأت، دولت و مردم قرار دادیم تا بتوانیم به روابط و وظایف متقابل میان این سه بپردازیم.
آبفروش از انتخاب شعار «زیر علمت امنترین جای جهان است» توسط هیأتهای کشور خبر داد و افزود: هر چند عنصر استقلال برای هیأت یک موضوع مهم است و هر هیأت با هویت، تنوع، عنوان و شعار خاص خود شناخته میشود اما شعار کلی برای یک مجاهدت جمعی و رزمایشی بزرگ در نظر گرفته شده است.
در ادامه حسین حائری طی سخنانی با موضوع هیأت و مسئله احیای غدیر اظهار کرد: در مناسبتهای مختلف ما به تعظیم شعائر مکلف میشویم که اوج این وظایف در ماه محرم نمود پیدا میکند.
وی هدف انبیای الهی را از رسالت، قیام مردم برای تقوا و قسط دانست و عنوان کرد: مدیران هیأت، طلایهداران این قیام هستند و اگر بگوییم که تحقق انقلاب اسلامی وابسته به احیای محرم بود اضافهگویی نکردهایم.
وی زیربنای تحقق تمدن اسلامی را حرکت بر مبنای غدیر دانست و گفت: چند سالی است که در مسیر احیای غدیر حرکتهای قابل توجه رقم زده شده است درحالیکه در گذشته غدیر مغفول مانده بود و ما کمتر به آن میپرداختیم.
وی با بیان اینکه در روایات نسبت به اطعام در غدیر تأکید ویژهای شده است، مطرح کرد: اوج قضیه سفرهداری گرهخورده با غدیر است و در ماه محرم هم ما سر دیگ نذری با مسیحی و کلیمی گره خوردهایم.
حائری از آغاز فعالیتهای منسجم برای گرامیداشت غدیر و اطعام این روز یاد کرد و گفت: ستادی مردمی راهاندازی شد و در تهران برنامه پویش مائده غدیر را دنبال کردیم که در آن دهها هزار اطعام پخت و توزیع شد.
در ادامه سید احمد عبودتیان با اشاره به اینکه ما ادعای حرکت در مسیر تبعیت از امام زمان (عج) و سربازی ایشان را داریم، اظهار کرد: اگر امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی مسؤول ستاد فرماندهی امام عصر (عج) است و ما در حال سربازی هستیم نمیتوانیم خارج از فرمان رهبری که در بیانیه گامدوم انقلاب مطرح شده حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ایشان به صراحت به گروهها و جریانات مختلف گفتند که زمینهسازی ظهور در حال انجام است، مطرح کرد: امروز روی زمین میتوان این زمینهسازی را محاسبه و بهخوبی بسترهای فراهم شده را مشاهده کرد.
فرمانده بنیاد فرهنگی خاتمالاوصیا با بیان اینکه هیچ قدرتی به غیر از قدرت خون سیدالشهدا (ع) نمیتوانست واقعه ۱۵ خرداد را رقم بزند، اظهار کرد: نهضت شروع شده و انقلاب به نقطه قابل توجه خود رسیده و در این میان هیأت نقش مهمی داشته است.
وی با اشاره به ویژگیهای هیأت انقلابی از جمله حضور در میدان خدمت به مردم اضافه کرد: امروز به یک ترازی رسیدیم که غلبه جریان انقلابی هیأت در کشور محسوس است همانطور که در عرصه شعر به این جایگاه رسیدهایم.
عبودتیان با بیان اینکه هیأتهای انقلابی دانسته و ندانسته در حال تحقق فرمان امام هستند، مطرح کرد: شاید برخی باور نداشته باشند اما هیأتیها همانند شهدا هستند که از همه داشتههای خود گذشته و آماده فدا شدن در مسیر دین هستند و امروز هم به غیر از این هیأتیها شخص و گروه دیگری نیستند که بتوانند در کشور تحول رقم بزنند.
این فعال فرهنگی تاکید کرد: بسیاری از تشکلهای جهادی میخواهند تا پایان میدان خودشان کار را دست بگیرند درحالیکه اصل این است که ما بتوانیم از همه ظرفیتها برای انجام وظایف هیأت بهرهمند شویم.
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