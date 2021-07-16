تصمیم جدید فیفا برای جام جهانی فوتسال/ تعداد بازیکنان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی فوتسال شهریور و مهر امسال با حضور ۲۴ تیم به میزبانی لیتوانی برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال ایران در گروه ششم این رقابت‌ها در کنار آرژانتین قهرمان دوره گذشته، آمریکا و صربستان حضور دارد.

در حالی که تا پیش از این مقرر بود هر تیم ۱۴ بازیکن به جام جهانی ببرد، با تصمیم جدید فیفا تیم‌ها می‌توانند این تعداد را تا ۱۶ نفر افزایش بدهند.

به نوشته سایت «پشن فوتسال» آرژانتین، فیفا روز گذشته (پنجشنبه) در نامه‌ای به فدراسیون‌های سراسر جهان اعلام کرد تیم‌های حاضر در جام جهانی به خاطر عوارض احتمالی ویروس کرونا و تاثیر آن بر مسابقات، ۱۶ بازیکن با خود به جام جهانی ببرند.

از این ۱۶ بازیکن، سه نفر الزاماً باید دروازه‌بان باشند. در هر مسابقه هم نام ۱۴ بازیکن در لیست اصلی رد می‌شود و دو بازیکن روی سکوها قرار خواهند گرفت.

طبق اعلام این سایت، هزینه این بازیکنان اضافه کاملاً بر عهده فیفا خواهد بود.