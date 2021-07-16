خبرگزاری مهر - گروه استانها: آخرین اطلاعات و دادهها از سوی وزارت بهداشت نشان میدهد شرایط در دو شهرستان گرمسار و سمنان از لحاظ شیوع ویروس کرونا قرمز است همچنین شهرستانهای شاهرود و میامی دامغان و مهدیشهر در شرایط نارنجی و هشدار جدی قرار دارند و سرخه و آرادان تنها شهرستانهای زرد در استان سمنان هستند.
شرایط شیوع کرونا در سطح استان سمنان سبب شده تا نماز جمعه در شهرهای سمنان و گرمسار برگزار نشود و در دیگر شهرها هم برگزاری نماز با رعایت مسائل بهداشتی میسر است.
از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سطح استان کاهش یافته است، شب گذشته در چندین نقطه استان سمنان شاهد برگزاری مراسم عروسی، برگزاری مراسم یادبود در مساجد و همچنین حضور گسترده مسافران نوروزی متعدد بودیم که بیم بیشتر ویروس کرونا را توسط انسان میدهد.
با توجه به نزدیکی تعطیلات عید قربان و همچنین همجواری استان سمنان با استانهایی که وضعیت مساعدی ندارند مانند تهران و گلستان احتمال تغییر و بحرانی شدن شرایط از لحاظ شیوع ویروس کرونا وجود دارد
با توجه به نزدیکی تعطیلات عید قربان و همچنین همجواری استان سمنان با استانهایی که وضعیت مساعدی ندارند مانند تهران و گلستان احتمال تغییر و بحرانی شدن شرایط از لحاظ شیوع ویروس کرونا وجود دارد و این موضوع سبب شده تا هشداری جدی از سوی مسئولان به مردم داده شود تا از مسافرتهای غیر ضروری و همچنین تجمعات دوری کنند از سوی دیگر به روشنی شاهد هستیم که استفاده از ماسک و دستکش در سطح شهرهای استان با کاهش چشمگیری روبرو است این همان هشداری است که دانشگاههای علوم پزشکی سمنان و شاهرود درباره ساده انگاری در خصوص ویروس کرونا میدهند.
این در حالی است که نوع دلتا یا همان ویروس کرونا ی هندی سرعت شیوع به شدت بیشتری داشته و پروتکلها حتی نسبت به سال گذشته هم میبایست بیشتر مورد رعایت مردم قرار گیرد شگفتآور اینکه هیچ کنترلی بر مبادی ورودی و خروجی استان سمنان از استانهای قرمز رنگ وجود نداشته و تنها دوربینهای پلیس نسبت به جریمه خودروها اقدام میکنند که قطعاً مانعی برای شیوع ویروس کرونا نیست.
رعایت پروتکلهای بهداشتی ضروری است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این راستا و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۴ ساعته منتهی به پایان پنجشنبه ۱۸ مورد بیمار جدید در بیمارستان کوثر سمنان بستری شدند، گفت: بیم شیوع بیشتر بیماری به ویژه در مجاورت با استانهای قرمز در سطح استان سمنان به شدت احساس میشود.
سید نوید دانایی با بیان اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک و جلوگیری از سفرهای غیر ضروری مهمترین توصیهها به مردم است، بیان کرد: همراهی بیشتر مردم با مسئولان میتواند در کاهش شیوع بیماری بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: به همت دو خیّر چهار دستگاه ونتیلاتور به ارزش ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پنج تشک بیمارستانی مخصوص و مواج، به ارزش یک میلیارد ریال به بیمارستان کوثر سمنان اهدا شد تا شاهد خدمترسانی بهتر به بیماران کرونایی باشیم.
۱۳۳ بیمار در شاهرود بستری شدند
وضعیت در شرق استان سمنان نیز مناسب نیست بهگونهای که رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری شدن ۱۳۳ بیمار کرونایی در بیمارستان امام حسین شاهرود خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۲ مورد مراجعه بیماران کرونایی را در شاهرود و میامی شاهد بودیم که به بستری ۲۸ نفر انجامید.
وی افزود در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۹۰۰ واکسن کرونا در سطح شهرستانهای شاهرود و میامی برای جامعه هدف بالای ۶۵ سال تزریق شد و همچنین امیدواریم با روند ارسال واکسن به سمت دانشگاههای علوم پزشکی شاهرود و سمنان شاهد سریعتر شدن روند واکسیناسیون باشیم، در سطح کشور هفت و نیم میلیون دوز واکسن تاکنون تزریق شده و این خبر روز گذشته از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.
شرایط کنونی نشان میدهد که وضعیت بازار در زمینه شیوع ویروس کرونا اصلاً مساعد نیست همچنین باید گفت رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی میبایست بیش از گذشته رعایت شود در این بین اما سهل گرفتن موضوع به بدتر شدن شرایط منجر میشود.
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