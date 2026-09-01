کشف ۳۵ پرونده قاچاق در مرز مهران طی سال جاری

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ارزش پرونده‌های کشف قاچاق کالا در مرز مهران با رشدی چشمگیر از مرز ۶۹ میلیارد تومان گذشته است، اظهار داشت: در این مدت ۳۵ پرونده قاچاق کالا در گمرک مرزی مهران کشف و تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شش درصد رشد داشته است و این افزایش نشان از هوشیاری و اقدامات مؤثر گمرک در شناسایی و جلوگیری از تخلفات دارد.

وی با اشاره به تدابیر ویژه برای مهار و پیشگیری از خروج کالای قاچاق در مهران، تصریح کرد: گمرک با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و هوشمند، نظارت بر کالاهای عبوری را تشدید کرده است و با سودجویان و قانون‌شکنان به شدت برخورد می‌شود تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود و امنیت تجارت مرزی تأمین گردد.

مدیرکل گمرک استان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷۹۱۲ تن کالا از مرز مهران ترانزیت شده است، خاطرنشان کرد: این میزان کالا با ۸۴۵ دستگاه خودرو به کشور عراق انتقال یافته که این حجم ترانزیت نشان‌دهنده جایگاه مهم و استراتژیک مرز مهران در اقتصاد ملی و تجارت با کشور همسایه است.

کمری در پایان با تأکید بر اینکه گمرک مهران به عنوان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های مرزی کشور، نقش کلیدی در صادرات و ترانزیت کالا ایفا می‌کند، گفت: با تقویت زیرساخت‌ها و افزایش نظارت‌ها، تلاش می‌شود تا ضمن تسهیل تجارت قانونی، از ورود و خروج هرگونه کالای قاچاق جلوگیری شود.