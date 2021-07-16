هیات یک رسانه اصیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر، سید بشیر حسینی در سیزدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور که به همت جامعه ایمانی مشعر در قم برگزار شد، اظهار کرد: ما مدعی حکومتی برای مستضعفان جهان هستیم اما به بخشی از مستضعفان جهان دسترسی نداریم درحالیکه رژیم صهیونیستی برای مردم بسیاری از کشورهای جهان شعارسازی هم کرده و خود را جدیدترین و بروزترین کشور و حتی امدادگر مستضعفان معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه رسانه منحصر به فرد، مقتدر و جذاب شیعه سه ویژگی دارد، اضافه کرد: هیأت یک رسانه است که هویت ما به آن تعلق دارد، رسانهای عقلی منطقی، حبی معرفتی و یدی جوارحی است. در این رسانه سخنران، خوراک معنوی و بصیرت مداح، نشاط و احساس و ساختار هیأت، به مخاطب مسؤولیت میدهد.
این کارشناس حوزه رسانه به تقسیمبندی رسانهها از نظر مخاطب پرداخت و خاطرنشان کرد: هیأت یک رسانه فوق فعال است که مخاطب در آن کنشهای مختلف دارد و به جایی میرسد که برپاکننده هیأت هم میشود.
وی با بیان اینکه هیأت نباید اسباب و ابزاری برای رسانه باشد، ادامه داد: هیأت یک رسانه اصیل و بیبدیل است و رسانههای دیگر باید مکمل هیأت باشند نه متعارض و پارازیت هیأت، ما باید از رسانه برای انعکاس و تقویت هیأت بهرهمند شویم و شرایط را به صورتی فراهم کنیم که مخاطبان از دور همراه هیأت شوند اما نباید اصول هیأت زیر سوال رود و مخاطب حضوری هیأت در مراسم هیأت به احساس لازم نرسد.
حسینی با تاکید بر اینکه هیأت باید مشکلگشایی کند، گفت: هیأت باید در دل ملت حضور یابد و لازم نیست که فقط مردم به هیأت مراجعه کنند، مداح میتواند بدون هیچ مناسبتی در میان مردم قرار گیرد و مدح و ذکر اهلبیت را داشته باشد.
وی از تأثیر رسانه در دنیای امروز یاد کرد و گفت: ما به رسانه نیاز داریم و بدون رسانه نمیتوانیم هیأت و مکتبمان را معرفی کنیم.
حسینی هیأت را نماد نظم و قانونمندی دانست و اظهار کرد: هیأتیها در موضوع رعایت شیوهنامههای بهداشتی بیشتر از همه رعایت کردند اما تهمتهای بسیاری به آنها زده شد.
کارشناس حوزه رسانه با بیان اینکه هیأت نباید ابزاری برای رسانه باشد، گفت: هیأت یک رسانه اصیل است و رسانههای دیگر باید مکمل هیأت باشندما باید از رسانه برای انعکاس و تقویت هیات بهره مند شویم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر، سید بشیر حسینی در سیزدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور که به همت جامعه ایمانی مشعر در قم برگزار شد، اظهار کرد: ما مدعی حکومتی برای مستضعفان جهان هستیم اما به بخشی از مستضعفان جهان دسترسی نداریم درحالیکه رژیم صهیونیستی برای مردم بسیاری از کشورهای جهان شعارسازی هم کرده و خود را جدیدترین و بروزترین کشور و حتی امدادگر مستضعفان معرفی کرده است.
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