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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۲

سید بشیر حسینی:

هیات یک رسانه اصیل است

هیات یک رسانه اصیل است

کارشناس حوزه رسانه با بیان اینکه هیأت نباید ابزاری برای رسانه باشد، گفت: هیأت یک رسانه اصیل است و رسانه‌های دیگر باید مکمل هیأت باشندما باید از رسانه برای انعکاس و تقویت هیات بهره مند شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه ایمانی مشعر، سید بشیر حسینی در سیزدهمین همایش مدیران هیأت‌های محوری و برگزیده کشور که به همت جامعه ایمانی مشعر در قم برگزار شد، اظهار کرد: ما مدعی حکومتی برای مستضعفان جهان هستیم اما به بخشی از مستضعفان جهان دسترسی نداریم درحالی‌که رژیم صهیونیستی برای مردم بسیاری از کشورهای جهان شعارسازی هم کرده و خود را جدیدترین و بروزترین کشور و حتی امدادگر مستضعفان معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه رسانه منحصر به فرد، مقتدر و جذاب شیعه سه ویژگی دارد، اضافه کرد: هیأت یک رسانه است که هویت ما به آن تعلق دارد، رسانه‌ای عقلی منطقی، حبی معرفتی و یدی جوارحی است. در این رسانه سخنران، خوراک معنوی و بصیرت مداح، نشاط و احساس و ساختار هیأت، به مخاطب مسؤولیت می‌دهد.
این کارشناس حوزه رسانه به تقسیم‌بندی رسانه‌ها از نظر مخاطب پرداخت و خاطرنشان کرد: هیأت یک رسانه فوق فعال است که مخاطب در آن کنش‌های مختلف دارد و به جایی می‌رسد که برپاکننده هیأت هم می‌شود.
وی با بیان اینکه هیأت نباید اسباب و ابزاری برای رسانه باشد، ادامه داد: هیأت یک رسانه اصیل و بی‌بدیل است و رسانه‌های دیگر باید مکمل هیأت باشند نه متعارض و پارازیت هیأت، ما باید از رسانه برای انعکاس و تقویت هیأت بهره‌مند شویم و شرایط را به صورتی فراهم کنیم که مخاطبان از دور همراه هیأت شوند اما نباید اصول هیأت زیر سوال رود و مخاطب حضوری هیأت در مراسم هیأت به احساس لازم نرسد.
حسینی با تاکید بر اینکه هیأت باید مشکل‌گشایی کند، گفت: هیأت باید در دل ملت حضور یابد و لازم نیست که فقط مردم به هیأت مراجعه کنند، مداح می‌تواند بدون هیچ مناسبتی در میان مردم قرار گیرد و مدح و ذکر اهل‌بیت را داشته باشد.
وی از تأثیر رسانه در دنیای امروز یاد کرد و گفت: ما به رسانه نیاز داریم و بدون رسانه نمی‌توانیم هیأت و مکتب‌مان را معرفی کنیم.
حسینی هیأت را نماد نظم و قانون‌مندی دانست و اظهار کرد: هیأتی‌ها در موضوع رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بیشتر از همه رعایت کردند اما تهمت‌های بسیاری به آن‌ها زده شد.

کد مطلب 5258948

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