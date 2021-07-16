تقدیر وزیر راه و شهرسازی از زحمات بی دریغ مدیریت وکارکنان ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهر سازی با اهدا لوح به منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، از تلاش‌های بی دریغ مدیریت و کارکنان این مجموعه تقدیر کرد.

در متن این لوح تقدیر آمده است: بی شک توسعه زیربناهای حمل و نقل، عمران و آبادانی و شکوفایی اقتصادی را برای میهن اسلامی‌مان به ارمغان می‌آورد و این مهم بدون اتکال به الطاف الهی و اعتماد به همت مهندسان و متخصصان دلسوز این مرز و بوم تحقق نخواهد یافت.

تولید ریل ملی، خودکفایی و عدم وابستگی به واردات ریل یکی از آرزوهای دیرینه صنعت راه سازی کشور و برگ زرینی است از همت والا و اراده سترگ تلاشگران این مرز و بوم در راه اعتلا و سربلندی ایران اسلامی که موجب تسریع در توسعه شبکه ریلی کشور خواهد شد.

اینجانب ضمن تقدیر از زحمات بی دریغ جنابعالی و کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در تحقق این پروژه عظیم، از خداوند منان توفیق روز افزون و خدمت بیش از پیش به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برایتان مسالت دارم.