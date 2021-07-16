ورزشکاران جوان شیرازی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی شرکت می کنند

روابط عمومی هیأت کشتی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: محمد آزرم دخت فرنگی کار وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی جوانان که به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا، نتوانسته بود در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در فروردین ماه امسال شرکت کند با پیگیری هیأت کشتی استان، فرصت حضور در اردوهای تیم ملی را بدست آورد و در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی، مدال نقره را از آن خود کرد.

امین هویزه در ادامه بیان کرد: این مدال باعث شد با نظر مساعد کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، مسابقات انتخابی وزن ۷۷ کیلوگرم مجدد برگزار شود و این فرنگی کار شیرازی توانست سه حریف مدعی خود را با قاطعیت شکست دهد و جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

وی افزود: به این ترتیب امیر رضا ده بزرگی که پیش از این حضورش در مسابقات جهانی قطعی شده بود، در وزن ۵۵ کیلوگرم و محمد آزرم دخت در وزن ۷۷ کیلوگرم به مربیگری نظام حسینی از شیراز به عنوان نمایندگان کشتی فارس در پیکارهای قهرمانی جوانان جهان شرکت خواهند کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان، اواخر مرداد امسال در کشور روسیه برگزار می‌شود.