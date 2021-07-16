ما مسئولین باید با کارهای جدید تصمیمات شجاعانه بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در بازدید میدانی از مرکز دیسپاچینگ برق کشور با اشاره به ناراحتی‌ها و نگرانی‌های مردم از قطعی‌های اخیر برق افزود: این ناراحتی‌ها طبیعی هم هست و ما با مسئولین باید زمینه‌های رفع این مشکلات را فراهم کنیم.

وی گفت: مردم به بحث‌های فنی این کار، کاری ندارند، اما این ما مسئولین هستیم که باید به بهترین شکل ممکن مشکلات را در زمینه خاموشی‌ها برطرف کنیم.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به رفع اشکالات ناشی از قطعی‌های برق در کوتاه‌مدت افزود: اشکال جدی و اساسی وجود دارد و آن هم رفع مشکلات در کوتاه‌مدت است و این موضوع در درازمدت منجر به آسیب‌های جدی‌تری خواهد شد.

قالیباف با اشاره به ناترازی‌هایی در زمینه تولید و مصرف برق گفت: باید این ناترازی‌ها را حل و فصل کرد، زیرا ما مشکل امکانات در کشور نداریم بلکه این مشکلات ناشی از سوءمدیریت است.

وی افزود: مردم ما همیشه همراه هستند و این ما مسئولین هستیم که باید با کارهای جدید و دیدن رویکردهای دنیا تصمیمات شجاعانه بگیریم.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه موضوع قیمت‌گذاری یکی از مسائل امروز جامعه ماست تصریح کرد: باید قیمت‌گذاری را حل کنیم و آن را به صورت دستوری در نیاوریم.

قالیباف گفت: با دو نرخی کردن ارز، فرصت برای کسانی که دلالی می‌کنند و رانت‌خوارند ایجاد می‌شود و همین موضوع باعث از بین رفتن منابع کشور و مشکلات زیاد برای مردم می‌شود.

وی افزود: تا زمانی که بازارهای پولی، مالی، سرمایه‌ای و کار را سامان ندهیم، ماینرها فرصت پیدا می‌کنند تا در این حوزه‌ها وارد شوند و کار را انجام دهند و این واقعیت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با اقتصاد و صنعت آن‌ها را مدیریت کند.

قالیباف افزود: ما در مجلس یازدهم به دنبال اصلاح رویکرد در زمینه رمزارزها هستیم. در این زمینه مقاومت زیاد است، ولی راه نجات کشور بر این امر است.

وی گفت: باید به جای کوچک کردن قیمت‌ها افزایش درآمد را برای مردم ایجاد کنیم.

رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد: دولت آینده با این نگاه کار خود را پیش ببرد و مجلس هم حتماً مسئول رویکردها و سیاست‌ها خواهد بود.

همچنین رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در بازدید رئیس مجلس از مرکز دیسپاچینگ برق کشور گفت: صنایع بزرگ با محوریت وزارت صمت اعلام آمادگی کردند ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق خود را تأمین کنند و موافقت اصولی این ۱۳ صنعت، سه‌شنبه هفته جاری صادر شد.

وی افزود: ما ۴ هزار مگاوات نیروگاه گازی داریم که این‌ها به سوخت نیاز ندارند و ما آن‌ها را به مزایده می‌گذاریم.

وزیر نیرو افزود: حداکثر در دو تا سه سال آینده این صنایع متکی به برق خود خواهند شد و دولت تنها محدود به تأمین نیازهای برق خانگی، تجاری، عمومی و صنایع خرد می‌شود.