به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز با اشاره به اهمیت تربیت فرزند گفت: عدم تربیت صحیح فرزند، خسارات جبران ناپذیری به بار می‌آورد.

وی ادامه داد: فرزندان صالح، باقیات اصلاحات و صدقات جاریه برای والدین هستند که برکات این فرزندان برای پدر و مادرشان جاری خواهد بود.

وی ابراز داشت: پدر و مادرها مبادا در دوره حیاتی فرزند خود یعنی کودکی و نوجوانی، از تربیت او غافل شوند.

امام جمعه تبریز گفت: یکی از اصول اساسی و طلایی در تربیت فرزند، برخورد کریمانه و محبت با او است. بدترین نوع رفتار والدین با فرزند، تحقیر کردن اوست، اگر فرزند در کودکی تحقیر شود موقع بزرگسالی و استقلال، انتقام می‌گیرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اصول اساسی تربیت فرزند، توجه به تربیت جنسی و حیا است. تسامح در تربیت جنسی فرزند برای نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش قابل قبول نیست و بی توجهی نسبت به آن خسارات و هزینه‌های زیادی برای خانواده و جامعه دارد.

وی با تبریک فرارسیدن عید غدیر گفت: عید غدیر تنها حادثه تاریخی و یک سرزمین نیست بلکه یک تفکر است. غدیر نشانه‌ای برای تداوم نبوت است و روز اتمام دین و اکمال نعمت است.

وی با بیان اینکه غدیر نه تاریخ و نه جغرافیا و نه روایت بلکه ولایت است افزود: غدیر، عید ولایت و عید سیاست و عید دخالت مردم در حکومت است. ولایتمداری درس اساسی عید غدیر است و باید جشن این روز باشکوه برگزار شود.

آل هاشم ادامه داد: مردم و مسئولین، شهر را برای برگزاری جشن‌های عید غدیر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آماده کنند. در ایام غدیر به هیچ وجه مراسم عزاداری برگزار نشود.

وی افزود: هیئات عزاداری توجه کنند تا روز مباهله به هیچ وجه عزاداری محرم برگزار نشود. نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت روز عرفه گفت: عرفه روز دعا، نیایش، خودشناسی و روز اعتراف به گناهان است.

وی همچنین با اشاره به عید قربان گفت: عید قربان روز بزرگی است، روزی که حضرت ابراهیم (ع) جد بزرگوارش پیامبر اسلام (ص) سربلند از امتحان بیرون آمدند.

وی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان ابراز داشت: در تمام کشورها نهادی مشابه شورای نگهبان وجود دارد. قبلاً شهید مدرس نظارت علما بر قوانین مصوب مجلس طبق قوانین شریعت را مطرح کردند، چیزی که در دوران ستمشاهی عمل نشد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد.

وی سپس به اختلاف عربستان و امارات اشاره داشت و گفت: اختلافات عربستان و امارات روز افزون شده و دل خوشی از هم ندارند اما وجود مانع بزرگی بنام جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت باعث شده با هم متحد شوند که اضلاع عبری، عربی را تکمیل کنند.

وی گفت: این اتحاد خیالی اکنون در حال فرو ریختن است. علاوه بر وجود اختلافات داخلی این دو کشور، اختلافات تاریخی میان عربستان و امارات برای سیادت حاشیه خلیج فارس تشدید یافته است.

وی به موضوع افغانستان اشاره کرد و گفت: آنچه که آمریکایی‌ها الان در افغانستان به آن دست می‌زنند، نه خروج خودخواسته بلکه اخراج ناخواسته است که رهاورد مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران است.

وی ادامه داد: با فرار بزدلانه و شبانه آمریکایی‌ها در نتیجه مقاومت، آنها درصدد انتقام خواهند بود و عرصه افغانستان در دست سه بازیگر یعنی دولت مرکزی، طالبان و داعش خواهد بود.