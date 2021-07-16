دامداران خسارت دیده دشت آزادگان به جهاد کشاورزی مراجعه کنند

حمید سیلاوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دامداران این منطقه از بحران آب رنج و سختی بسیاری را متحمل شده‌اند و این امر به دلیل نداشتن برنامه منظم برای تأمین آب رودخانه‌ها در این شهرستان و همچنین برداشت غیرمجاز آب در بالادست و کشت شلتوک است و این امور نیز باعث شده تا آب در انتهای رودخانه کرخه به کمترین مقدار برسد.

فرماندار دشت آزادگان افزود: تلاش زیادی برای تأمین آب پایین‌دست رودخانه کرخه در شهرستان دشت آزادگان و تالاب هورالعظیم انجام شده ولی تاکنون مشکل به طور کامل حل نشده است.

وی بیان کرد: در چند روز اخیر تشکیل جلسات در شهرستان و استان باعث رهاسازی آب از سد کرخه به میزان ۱۱۰ مترمکعب بر ثانیه شده که در صورت کنترل مسیر و جلوگیری از برداشت غیرمجاز در بالادست، آب کافی در روزهای آینده به انتهای کرخه و هورالعظیم خواهد رسید.

سیلاوی ابراز امیدواری کرد که با برنامه ارائه شده توسط سازمان آب و برق استان در رهاسازی آب، مشکل کم‌آبی و مشکلات برای دامداران منطقه برطرف شود.

به گزارش مهر، دامداران شهرستان دشت آزادگان و هویزه در چند روز اخیر با شدت گرفتن بحران آب در مسیر رودخانه کرخه از کم‌آبی این رودخانه و به خطر افتادن جان دام‌های خود ابراز نگرانی می‌کنند.

آنها تلاش می‌کنند که از طریق رسانه‌های همگانی و فضای مجازی توجه مسئولان مربوطه را به شرایط سخت زندگی خود و خطر جدی مرگ دام‌هایشان که تنها سرمایه و منبع گذران زندگی آنها به شمار می‌آیند، جلب کنند.

شهرستان دشت آزادگان در غرب خوزستان قرار دارد که منبع تأمین آب این شهرستان از رودخانه کرخه است.