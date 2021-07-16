به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن رد برخی شایعات درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان، با بیان اینکه روند قانونی این لایحه در مجلس در حال طی شدن است، گفت: کلیات این لایحه مهم در ۱۸ خرداد با رأی قاطع نمایندگان به صورت دو شوری به تصویب رسیده و هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون آموزش مجلس است.

وی با اشاره به بررسی پیشنهادهای زیادی که درباره این لایحه مهم توسط نمایندگان مطرح شده است، اظهار کرد: هر زمان روند قانونی بررسی این لایحه طی شود، در صحن مجلس مطرح و ان‌شاءالله مورد تصویب قرار می‌گیرد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ضمن ابراز تأسف و رد شایعاتی که در فضای مجازی درباره بررسی این لایحه مطرح می‌شود، گفت: تأکید آقای قالیباف این است که ساماندهی و ثبات اقتصادی، استقلال کشور و رفع مشکل آسیب‌های اجتماعی در گرو رشد آموزش و پرورش و توسعه آموزشی است و در همین راستا حفظ منزلت، جایگاه و شأن معلم در همه ابعاد مهم است و دولت باید اولویت اصلی خود را بحث آموزش و پرورش قرار دهد.

موسوی افزود: مجلس نسبت به مشکلات نیروی انسانی آموزش و پرورش و نیز مسائل معیشتی معلمان اشراف کامل دارد و آسیب‌های مختلف این حوزه توسط کمیته‌های تخصصی احصاء شده است و از همین رو مجلس در لایحه دولت به نفع معلمان تغییرات جدی ایجاد کرده است تا ان‌شاءالله مسائل معلمان به صورت اصولی حل شود.

وی تصریح کرد: البته سوال و ابهام مهمی که دولت فعلی باید به آن پاسخ دهد این است که چرا در ۸ سال گذشته برای رتبه‌بندی معلمان فکری نکرده و اکنون در ماه‌ها و هفته‌های پایانی این دولت حجم اظهارنظرها و وعده و وعیدهای مقامات دولت به معلمان افزایش یافته است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: دولت‌های آقای روحانی ۸ سال فرصت داشتند برای کمک به معیشت معلمان و نیز رتبه‌بندی این قشر مهم لایحه ارائه و با تبدیل شدن آن به قانون، آن را اجرا کنند، اما در تمام این سال‌ها فقط شعار داده‌اند و اکنون که فقط حدود ۲۰ روز به پایان دولت باقی مانده، درباره این موضوع اظهارنظر می‌کنند که بسیار جای تعجب دارد.

موسوی اضافه کرد: از آن جایی که این لایحه پس از تبدیل شدن به قانون باید توسط دولت آینده اجرا شود، لذا ضروری است که دیدگاه دولت آینده نیز درباره آن گرفته و بررسی شود تا ان‌شاءالله پس از تبدیل شدن این لایحه به قانون، مشکلی در اجرای آن شاهد نباشیم.

وی، با تقبیح هرگونه سیاسی‌کاری و شایعه‌پردازی درباره این لایحه تأکید کرد: از جمله اقدامات مهم مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ اختصاص اعتبار برای لایحه رتبه‌بندی معلمان بود که نشان‌دهنده توجه و اهتمام جدی مجلس به حل این مشکل است و امیدوارم پس از اتمام فرآیند قانونی این لایحه در کمیسیون و صحن مجلس، شاهد اجرای یک قانون مهم برای معلمان باشیم.