«گردشگری برای رشد فراگیر» شعار روز گردشگری ۲۰۲۱

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، بیماری همه‌گیر COVID-۱۹ تأثیر اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای بر روی تمام جوامع داشته است. اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از این همه‌گیری خسارت‌های زیادی دیده‌اند و در این میان، گروه‌های حاشیه‌نشین و افراد آسیب‌پذیر، بیشتر از همه صدمه دیده‌اند. شروع مجدد گردشگری به راه‌اندازی رشد و بازیابی جوامع کمک خواهد کرد، اما ضروری است که مزایای این اتفاق به شکلی گسترده و منصفانه بین تمام گروه‌ها و افراد توزیع شود و محدود به گروه خاصی نشود.

بنابراین سازمان جهانی گردشگری، روز جهانی گردشگری ۲۰۲۱ را به عنوان روزی برای تمرکز بر گردشگری به منظور «رشد فراگیر» تعیین کرده است. این فرصتی است تا به اطلاعاتی فراتر از آمار گردشگری نگاه کنیم و تصدیق کنیم که هر گروهی متشکل از افراد مستقل است. UNWTO از کشورهای عضو خود و همچنین آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد، مشاغل و افراد مختلف دعوت می‌کند تا از توانایی منحصربه‌فرد خود در زمینه گردشگری بهره بگیرند و اجازه ندهند هیچ‌کس پس از راه‌اندازی مجدد گردشگری و در چشم‌اندازهای آینده، از قافله عقب بماند.

روز جهانی گردشگری، که هر ساله در ۲۷ سپتامبر (برابر با ۵ مهر) برگزار می‌شود، یک روز جهانی است که وظیفه‌اش آگاهی‌بخشی در مورد ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ گردشگری و سهم این بخش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.

یک چالش جهانی

در سال ۲۰۲۰، حدود ۳۲ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر شدید رانده شدند. به ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، زنان بیشتر از همه به دلیل بحران جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا آسیب دیده‌اند. یک دلیل برای این امر این است که آنها عمدتاً در بخش‌هایی کار می‌کنند که بیشتر تحت تأثیر همه‌گیری قرار داشته است؛ از جمله گردشگری.

آسیب‌پذیرترین اعضای جوامع کمتر توانسته‌اند با تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این بیماری همه‌گیر کنار بیایند. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، کارگران، جوانان، افراد مسن، جوامع بومی و افرادِ کم‌توان، منابع یا فرصت‌های معدودی برای بهبودی و بیرون آمدن از این وضعیت دارند.

اصل دوم دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار آن (SDG) این است که «کسی را پشت سر نگذارید.» این تعهد، که توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل و آژانس‌های مختلف آن، از جمله UNWTO، پذیرفته شده است، حالا بیش از هر زمان دیگری به کار می‌آید. وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم با بازگشت جهان به وضعیت قبلی و شروع مجدد رشد، زندگی تک‌تک افراد هم بهبود پیدا خواهد کرد.

UNWTO به «دهه اقدام سازمان ملل متحد» برای تحقق اهداف جهانی کاملاً متعهد است و همچنین به اصول راهنمای «آینده‌ای که می‌خواهیم، سازمان ملل متحدی به آن نیاز داریم» (یک فراخوان گسترده به منظور ایجاد تحول در جهان) نیز پایبند خواهد بود.

نقش گردشگری در بهبود فراگیر

همانطور که در «سال گردشگری برای توسعه فراگیر» و روز جهانی گردشگری سال ۲۰۲۱ شناخته شده است، گردشگری این توانایی منحصربه‌فرد را داراست که همه را با خود همراه کند و اطمینان حاصل کند که کسی از رشد عقب نخواهد ماند.

گردشگری یکی از ارکان شناخته‌شده در بیشترِ اهداف توسعه پایدار، به ویژه اهداف ۱ (ریشه‌کن کردن فقر)، ۵ (برابری جنسیتی)، ۸ (کار مناسب و رشد اقتصادی) و ۱۰ (کاهش نابرابری‌ها) به شمار می‌رود.

UNWTO به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل برای گردشگری مسئولانه و پایدار، گردشگری را به سمت بهبود و رشد فراگیر هدایت می‌کند. این سازمان تضمین می‌کند که هر بخش از گردشگری در آینده حرفی برای گفتن خواهند داشت، از جمله جوامع، اقلیت‌ها، جوانان و تمام کسانی که امکان دارد با روند موجود، در معرض خطر عقب‌ماندگی از سایرین باشند.

برای اینکه شروع مجدد گردشگری و رشد بتواند تا حد ممکن فراگیر باشد، UNWTO بر روی موارد زیر متمرکز خواهد شد:

مشارکت‌ها: اکنون زمان پرورش و تقویت نقش گردشگری در بخش‌های دیگر برنامه توسعه است. پذیرش اصلاحات سازمان ملل برای تقویت حمایت این سازمان در سطح کشورها، مشارکت با آژانس‌های وابسته سازمان، از جمله برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، سازمان بین‌المللی کار، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) و زنان سازمان ملل و همچنین مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی، موارد بسیار مهمی هستند که اطمینان می‌دهند منافع حاصل از رشد گردشگری در خارج از این بخش هم احساس خواهد شد و به پیشرفت گسترده‌تر کمک خواهد کرد.

طرفداری: اهمیت گردشگری در حال حاضر در بالاترین سطوح سیاسی به رسمیت شناخته شده است و روز به روز هم بر اهمیت آن افزوده می‌شود. UNWTO با در نظر گرفتن نیازها و اهداف طیف متنوعی از ذینفعان، از جمله کسانی که ممکن است از رشد گردشگری عقب مانده باشند، با دولت‌ها همکاری می‌کند، تا اطمینان حاصل شود که رشد گردشگری داخلی و بین‌المللی به امری فراگیر بدل شده است. روز جهانی گردشگری ۲۰۲۱ فرصتی را برای دولت‌های سراسر جهان فراهم می‌کند تا نقش گردشگری را در رشد فراگیر ارتقا دهند و نحوه پیشرفت بیشتر را تشخیص دهند.

نگاه به آینده: گشودن پتانسیل اکوسیستم گردشگری و زنجیره ارزش گسترده و تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری می‌تواند رشد فراگیرتر و پایدارتری را در مناطق جدید، از جمله برای جوامع به حاشیه رانده‌شده، فراهم کند. در کنار این، گسترش دسترسی به آموزش گردشگری و ارائه آموزش‌های خاص مربوط به این بخش، به همه این فرصت را می‌دهد تا از رشد گردشگری آینده بهره‌مند شوند.

گردشگری برای رشد فراگیر

روز جهانی گردشگری ۲۰۲۱ فرصتی منحصر به فرد برای تقویت گفتمان در مورد نقش گردشگری در بهبود و رشد است. UNWTO از کشورهای عضو و اعضای وابسته خود و همچنین آژانس‌های وابسته سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، کسب و کارهای مقاصد گردشگری و گردشگران به صورت جداگانه دعوت می‌کند تا نقشی فعال در این زمینه ایفا کنند:

اعضای UNWTO: رشد فراگیر گردشگری یکی از ارکان مهم مأموریت UNWTO به شمار می‌رود. روز جهانی گردشگری فرصتی برای کشورهای عضو و اعضای وابسته است تا از طریق به اشتراک گذاشتن بهترین روش‌ها، نمایش موفقیت‌ها و اطمینان حاصل کردن از اصل رشد فراگیر، تصمیم‌گیری را در بالاترین سطح سیاسی و تجاری تأیید کنند.

آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی: UNWTO از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا از مناسبت روز جهانی گردشگری نهایت استفاده را ببرند و نقشی که گردشگری در زمینه‌های مربوطه خود دارد، از تجارت عادلانه و اقدامات اقلیمی گرفته، تا برابری جنسیتی، حقوق جوامع بومی و فرصت‌های موجود برای رشد جوانان، را به رسمیت بشناسند.

مقاصد و مشاغل: ایده‌ها و تعهدات اگر عملی نشوند، هیچ سود و فایده‌ای نخواهند داشت. روز جهانی گردشگری فرصتی است برای طیف متنوعی از ذی‌نفعان گردشگری، از جمله مقاصد و کسب و کارها با هر اندازه‌ای، تا ببیند چطور می‌توانند در هنگام شروع مجدد گردشگری فراگیرتر باشند و بهترین روش‌های دستیابی به این امر را به اشتراک بگذارند و از دستاوردهای موجود تجلیل به عمل بیاورند.

گردشگرها: بدون وجود افراد و تجربیات آنها، گردشگری به معنای واقعی‌اش وجود نخواهد داشت. روز جهانی گردشگری هم سعی دارد همین امر را منعکس کند. از تک‌تک گردشگران خواسته می‌شود تا در این گفتمان شرکت داشته باشند و افکار خود را در مورد اینکه چگونه رشد گردشگری می‌تواند بیشتر و فراگیرتر باشد، با مسئولین و افراد مربوطه به اشتراک بگذارند.