به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، بخشهای اول و دوم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هفتاد و یکم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزشها، چشمانداز، اهداف و راهبردها تنظیم شده است.
بنابراین گزارش، فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید و پیشران پیشرفت سایر حوزهها با تکیه بر ظرفیت درون زای کشور است.
همچنین بر اساس این افق، ایران در صحنه جهانی باید جزو قدرتهای برتر سایبری با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل و استفاده صلح آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها برای رفع حکمرانی کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورها باشد.
گفتنی است؛ بخشهای اول و دوم این سند از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشمانداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی و دستگاههای مرتبط با فضای مجازی کشور تنظیم شده که متن کامل آن در این لینک پیوست قرار دارد.
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