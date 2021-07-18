۸۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در سمنان بستری شدند

نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روند ابتلاء روی نمودار صعودی قرار گرفته است و رعایت نکردن شیوه نامه‌ها به نفع سلامتی مردم نیست، تاکید کرد: هم اکنون دو شهرستان گرمسار و سمنان در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در وضعیت قرمز هشدار قرار دارند.

وی با بیان اینکه در ۷۲ ساعت منتهی به ابتدای روز یکشنبه ۸۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه بستری شدند، گفت: مجموع بیماران بستری در بیمارستان‌های تحت مدیریت دانشگاه با تشخیص قطعی کرونا از ابتدا تاکنون به هفت هزار نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی، پروتکل‌های بهداشتی، دوری از تجمعات و… از جمله توصیه‌ها به مردم است، تاکید کرد: متأسفانه برخی تجمعات و دورهمی ها و حتی مهمانی‌ها سبب انتشار شدید ویروس می‌شود که این امر باید مد نظر مردم قرار گیرد.

دانایی با اشاره به تعطیلات پایان هفته بیان کرد: اکیداً از مردم می‌خواهیم که از سفر پرهیز کنند چرا که جابجایی ویروس به تشدید آن کمک شایانی خواهد کرد.

به گزارش مهر، هم اکنون سمنان و گرمسار در وضعیت قرمز، شاهرود، میامی و مهدی‌شهر در وضعیت نارنجی و سرخه و آرادان در وضعیت زرد قرار دارند.