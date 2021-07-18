به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) به ملت ایران و محبان ایشان، گفت: در دو هفته گذشته و با تعطیلی جلسات صحن علنی که عموم نمایندگان به پیگیری مشکلات مردم ایران در حوزههای انتخابیه مبادرت میورزیدند، اقدامات مهمی در مجلس برای حل مشکلات مردم صورت گرفت که گزارش کوتاهی از این اقدامات را به اطلاع مردم عزیز میرسانم.
وی افزود: قطعیهای مکرر و بدون برنامه برق در هفتههای گذشته ادامه پیدا کرد و علاوه بر آنکه جریان زندگی مردم را دچار اختلال جدی کرد، باعث شد بسیاری از کسب و کارها نیز در تمام سطوح با مشکلات جدی و بعضاً ضرر و زیانهای هنگفت مواجه شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون انرژی موضوع خاموشیها را پیگیری کرد و به واسطه برخی اقدامات فوری و البته اهتمام مسئولان اجرایی در این زمینه، مشکل خاموشیها تا حدی در کوتاه مدت کاهش یافت.
قالیباف ضمن تشکر از اقدامات اثربخش اعضای کمیسیون انرژی و تلاشهای اعضای کمیسیونهای صنایع و معادن و امنیت ملی تأکید کرد: نظارت بر استمرار این فعالیتها تا آخرین روز فعالیت دولت مستقر، ضروری و خواسته بهحق مردم است.
دولت برای جلوگیری از رانتخواری و دلالی انرژی تدابیر ویژهای بیاندیشد
وی تصریح کرد: هر چند بحران برق با برخی اقدامات فوری در کوتاهمدت مدیریت شده ولی این راضی شدن به تسکین مقطعی، خلاف دوراندیشی است و باید برای حل ریشهای مشکل کمبود عرضه برق بخصوص بحث رانتخواری و دلالی انرژی تدابیر ویژهای اندیشیده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش شیوع کرونا در هفتههای اخیر، گفت: مدیریت کرونا و بخصوص برنامهریزی دقیق و شفاف برای واکسیناسیون گروههای سنی و شغلی مختلف بسیار مهم است. شیوع پیک پنجم کرونا بخصوص در جنوب و جنوب شرق کشور علاوه بر زحمات مضاعفی که بر دوش کادر درمان گذاشت، سختیهای فراوانی برای مردم به وجود آورد.
قالیباف گفت: رواج، افزایش قدرت انتقال و تشدید عوارض این ویروس، لزوم تسریع در واکسیناسیون را بیش از گذشته مطرح کرده است. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اقدامات مهمی برای ایفای وظیفه نظارتی مجلس در مدیریت موج جدید شیوع کرونا و پیگیری روند تولید، توزیع و تزریق واکسنهای داخلی به عمل آوردند و با محوریت کمیسیون بهداشت و اهتمام مسئولان اجرایی، اقدامات مؤثری برای برگرداندن نظم و آرامش به مراکز تزریق واکسن انجام شده تا از کرامت مردم ایران حفاظت و حراست شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد بهبود روند واکسیناسیون بخصوص افزایش نظم مراکز تزریق واکسن بودهایم و امیدواریم این وضعیت تداوم و بهبود یابد.
مسئولان آمار دقیق درباره روند واردات، تولید و تزریق واکسن ارائه کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان اجرایی باید در هر سطحی به صورت شفاف درباره روند واردات، تولید و تزریق واکسن، آمار و اطلاعات دقیق به مردم ارائه کنند و از ارائه هر گونه آمار و اخبار غیرقطعی یا اطلاعات برآمده از حدسهای غیردقیق بپرهیزند تا مردم به اشتباه نیفتند.
قالیباف با اشاره به بحران کمبود آب در خوزستان، گفت: گلایههای به حق مردم استان خوزستان موضوع دیگری بود که برای رسیدگی به آن، رئیس کمیسیون انرژی مأموریت یافت با نظارت میدانی از نزدیک ابعاد مسئله را بررسی و موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: با همت نمایندگان استان خوزستان و اعضای کمیسیون انرژی، موضوعاتی مثل افزایش ظرفیت خروجی سد کرخه و دز، تأمین آب پاییندست در دشت آزادگان، مشکلات دامداران و کشاورزان، تأمین مالی فعالیتهای مرتبط با تأمین آب شرب، تأمین آب مورد نیاز برای دام و پرداخت خسارتهای کشاورزان که پیش از این مورد تصویب قرار گرفته بود، مهمترین اقدامات نظارتی مجلس بود که مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
برنامه هفتم توسعه باید دقیق، عملیاتی و قابل ارزیابی باشد
وی گفت: امیدواریم با ادامۀ اقدامات، مشکل مردم به طور کامل رفع شود. همچنین لازم به ذکر است که پیگیری فوری رئیس دستگاه قضا برای حل مشکلات آب در استان خوزستان و رفع دغدغههای مردم از اقدامات مثبت و ارزشمند روزهای اخیر بود که نقش قابل توجهی در افزایش هماهنگیها و بسیج ظرفیتهای هر سه قوه برای حل مشکلات مردم داشت.
قالیباف افزود: فعالیت مهم دیگری که در روزهای اخیر در مجلس بی وقفه و به طور منظم در حال پیگیری است، موضوع حساس و تاثیرگذار تدوین برنامۀ هفتم توسعه است که با حضور نمایندگان، اساتید دانشگاه و جمع کثیری از متخصصان و مسئولان در حال برگزاری است.
وی تاکید کرد: هدف مجلس یازدهم آن است که برنامۀ هفتم توسعه، برنامهای دقیق، عملیاتی قابل ارزیابی باشد و با تلاشهای صورت گرفته ان شاء الله برنامۀ هفتم، برنامهای متفاوت از برنامههای قبلی خواهد بود و نقش موثری در هدایت مجموعۀ دستگاههای نظارتی، سیاستگذار و اجرایی برای توسعۀ همه جانبه و پایدار ایران عزیز خواهد داشت.
قالیباف افزود: اقدامات مهم دیگری همچون بررسی لایحه مهم و ضروری رتبهبندی معلمان، پیگیری روند توزیع نهادههای دامی دپو شده، نظارت میدانی از استانها، بررسی موانع و ایرادات قانون حمایت از معلولان، بررسی وضعیت اجرای سامانه املاک و اسکان از سوی نمایندگان در دو هفته اخیر انجام شد.
دولت مستقر مقدمات انتقال مسئولیت به دولت جدید را بر عهده بگیرد
وی تأکید کرد: ضروری میدانم بر موضوع مهم لزوم پیگیری وظایف دولت مستقر تا آخرین روز استقرار تأکید و اعلام نمایم انتظار میرود دولت و مسئولان اجرایی در تمامی سطوح وظایف خود را تا روز آخر با حداکثر توان و اهتمام به انجام رسانند و با تمام ظرفیت خود، مقدمات انتقال مسئولیت به دولت جدید را با مسئولیتپذیری کامل بر عهده بگیرند.
نظر شما