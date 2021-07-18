تحقیق درباره حمله ریز امواج ها علیه دیپلمات های آمریکایی در وین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دولت واشنگتن مدعی انجام تحقیقات پیرامون مجموعه ای از مشکلات مرموز علیه سلامتی دیپلمات های آمریکایی مستقر در «وین» پایتخت اتریش شد.

ادعا می شود این علایم مرموز که با توجه به سابقه مشاهده آنها در میان دیپلمات های آمریکایی که در سال ۲۰۱۶ در کوبا مستقر بودند، به «سندرم هاوانا» شهرت یافته است؛ می تواند ناشی از ریز امواج های رادیویی باشد.

نخستین بار مجله «نیویورکر» بود که مدعی حملات مشابه علیه دیپلمات های آمریکایی مستقر در وین شد حال آنکه گفته می شود علایم این بیماری مرموز در میان آنها شامل سرگیجه و کاهش سطح هوشیاری از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا ظاهر شده است.

وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه ای مدعی شد که «در هماهنگی با شرکایمان در مجموعه دولت آمریکا، در حال بررسی گزارشات مربوط به حوادث احتمالی سلامتی اعضای سفارت ایالات متحده در وین هستیم».

وین از دیرباز یکی از مراکز دیپلماتیک مهم جهان بوده و طی ماه های گذشته نیز میزبانی از ۶ دور مذاکرات احیای برجام را برعهده داشت.

در سال ۲۰۱۶، در میان برخی دیپلمات های آمریکایی مستقر در چین نیز چنین علایم ادعایی مشاهده شد و بهانه ای به دست دولت واشنگتن داد که به طور ضمنی هم که شده، رقبایش را به خرابکاری متهم کند. با این حال هیچیک از مطالعات انجام شده نتوانست صحت ادعاها و همچنین منشاء پیدایش علایم را اثبات کند.