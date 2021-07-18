خروجی سد دز و کرخه برای حل بحران آب خوزستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رهاسازی خروجی سد کرخه و دز برای تامین آب پایین دستی خبر داد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود آب در برخی استان‌های کشور از جمله خوزستان از پیگیری مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل جدی خبر داد.

وی گفت: در راستای اجرای مصوبه اخیر مجلس با وزارت نیرو مبنی بر رهاسازی بیشتر خروجی آب کرخه و دز این سدها امروز با خروجی بیشتری برای تامین آب پایین دستی باز می شوند. بر اساس این مصوبه قرار است امروز خروجی سد کرخه به ۱۶۰ و سد دز به ۱۴۰ متر مکعب برسد.