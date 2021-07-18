کوشک باغ هنر افتتاح شد/ محلی برای نمایش هنرهای سنتی و صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش کوشک باغ هنر در محوطه تپه‌های عباس‌آباد عصر روز گذشته با حضور شهردار تهران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: شهرها بزرگ یا شهرهای جدیدی متولد شده‌اند اما پا به پای آن، فضاهای فرهنگی و هنری شکل نگرفته است. شهر محل خواب نیست بلکه زیست‌بوم جسم، روان و جان است و اگر دریچه‌های این سه ضلع انسانی به سمت فرهنگ و هنر باز شود، زیست‌بوم شهروندان دچار اختلال نخواهد شد.

وی ادامه داد: فضاهای سبز به میانگین قابل قبولی در شهر رسیده و برای هر فرد ۱۱ متر فضا وجود دارد اما فضاهای هنری سانتیمتری است. مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در سبد خانوار ایرانی کم شده است. در سال ۸۸، این میزان ۲.۹ درصد در حوزه فرهنگ و تفریح توسط مرکز آمار اعلام شده و در سال ۹۶ به ۰.۲ درصد رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز در باغ هنر نمونه‌ای از فضایی را شاهدیم که ایده گذرهای فرهنگ و هنر بود تا شهرها، محلاتی را به ظهور رویدادهای هنری اختصاص دهند. اکنون شهرهایی مانند سمنان، یزد، شیراز و نیشابور به این ایده پیوسته و خیابان‌های هنر را ایجاد کرده‌اند و شهرداری تهران نیز در این زمینه پیشرو بوده است. افتتاح کوشک باغ هنر ادامه اتفاقات پیشین است که توسط شهردار فراهم شده تا فضاهای فرهنگی افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: باغ هنر باید به جایگاه جشنواره‌های فرهنگی و هنری و حوزه فعالان هنر تبدیل شود و فرصتی را برای ارائه فرهنگ با برگزاری هفته هنر ایجاد کند.

در ادامه این مراسم پیروز حناچی شهردار تهران بیان کرد: ثمره طرح حفظ هکتارها اراضی عباس‌آباد باعث شده که اکنون همه از نتایج آن بهره‌مند شوند. معماری ایرانی بنای کوشک هنر بر پایه چهار اصل از جمله مردم‌داری، گریز از بیهودگی، نیایش و استفاده از مصالح بوم‌آورد استوار شده است. هر ساختمانی که این اصول را رعایت کند، صرف‌نظر از مصداق‌های آن، جزو معماری ایرانی اسلامی به شمار می‌آید. این نوع معماری ریشه در معماری ساسانی دارد.

وی گفت: بسیاری از صنایع ظریفه یا منقرض شده یا کمتر مراجعه‌کننده دارد اما در چنین فضایی فرصت عرضه پیدا کرده و می‌توان با آموزش و نوآوری امکان تداوم آنها را فراهم کرد.

شهردار تهران با انتقاد از برخی نماهای ساختمانی گفت: وقتی به سبک یونان پیش از ایران از سنگ استفاده می‌کنیم، به فرهنگ گذشته خودمان اهانت کرده‌ایم. ما در بخش شهرسازی و معماری تلاش کردیم که به این نکته توجه شود ولی این کار با ضوابط ممکن نیست و باید از طریق دانش و بالا بردن سطح سلایق ممکن شود.

در ادامه محمدحسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد نیز بیان کرد: امیدواریم به چنین فضاهایی به‌صورت حرفه‌ای نگاه شود. اگر با همین نگاه و حمایتگری مسئولان همراه باشد، هنرمندان به صورت خودجوش به چنین محوطه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند. ساخت این بنا از اواخر دهه ۸۰ در ذهن متولیان شکل گرفته بود. تا سال ۹۳ حدود ۳۵ درصد بخش عمرانی آن اجرا شد اما پس از هفت سال رهاشدگی، اکنون آن را در اختیار شهروندان قرار می‌دهیم.

در این مراسم همچنین پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: در حال حاضر ۱۴ شهر و روستا در حوزه صنایع دستی به ثبت جهانی رسیده‌اند. چنین مجموعه‌هایی سهم هنرمندان و استادکاران خلاق را که گنجینه زنده بشری هستند بیشتر می‌کند. امیدواریم چنین ابتکارهایی برای سایر استان‌ها نیز به ترویج هنرهای سنتی و صنایع بیانجامد.

کوشک باغ هنر در محوطه اراضی عباس‌آباد واقع شده است. اسکلت این ساختمان از نوع بتنی با حدود ۱۴ متر عمق از سطح زمین است. گالری ۵۰۰ متری، فضای اداری ۹۰۰ متری و رستوران ۱۰۰۰ متری در کنار سالن سینمای ۳۰۰ نفره به همراه فضای تجاری و باز با ۷۰۰ مترمربع متراژ از این به بعد در اختیار هنرمندان و مردم قرار می‌گیرد.

کوشک باغ هنر دارای گنبدی با طرح چهل ستون اصفهان است که توانسته نمای دیدنی در این بنا ایجاد کند. در کنار این گنبد نقاشی- خط و آئینه کار در کنار تابلوهایی که به دست هنرمندان معاصر طراحی شده، وجود دارد.

همچنین علیرضاروح الامین هنرمند نقاشی– خط، گچبری و آئینه کاری توانسته این هنرها را به خوبی در بخش معماری ساختمان کوشک در معرض نمایش درآورد.

نصب ۸ اثر هنری که دو اثر آن مربوط به علیرضا روح الامین است و ۶ اثر دیگر آن از هنرمندان مختلف در فضاهای کوشک نصب شده‌اند.