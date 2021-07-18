اردوغان و پادشاه عربستان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماسی تلفنی با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی، فرا رسیدن عید سعید قربان را به وی تبریک گفت.

این تماس از جانب اردوغان بود و طی آن طرفین، درباره روابط و منافع مشترک دو کشور نیز بحث و تبادل نظر داشتند.

طی چند ماه گذشته، آنکارا تلاش‌های خود را برای اصلاح روابط با کشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر، تشدید کرده است. ژوئن گذشته، اردوغان خواستار روابط برد-برد میان کشورش و مصر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شد.

تماس اردوغان با سلمان بن عبدالعزیز حدود دو ماه پس از سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ریاض با هدف رفع موانع در راه عادی سازی روابط با این کشور صورت می‌گیرد.

روابط ترکیه با عربستان به دلیل حمایت آنکارا از قطر در اختلاف بین دو کشور حاشیه خلیج فارس متشنج شد و سپس با ترور جمال خاشقجی، نویسنده و روزنامه نگار منتقد سعودی تنش به مرحله بحران رسید تا جایی که تحریم تجاری محصولات ترکیه در عربستان که از اکتبر گذشته آغاز شد بر میزان صادرات ترکیه به این کشور تأثیر منفی گذاشته است.