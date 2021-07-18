افزایش ۲ برابری اضطراب در کودکان کرمانشاهی در روزهای کرونایی

مسعود پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۰ مرکز مشاوره در استان کرمانشاه در حال فعالیت بوده که بهزیستی استان متولی آنها است و در سال گذشته ۳۰ هزار نفر در موضوعات خانواده، ازدواج، طلاق و تحصیل مشاوره دریافت کرده‌اند.

وی افزود: با شیوع ویروس کرونا به دلیل دور بودن کودکان از فضای آموزشی و باقی ماندن در خانواده و مسائل خانوادگی اضطراب در آنان ۲ برابر شده است و خانواده‌ها می‌توانند برای حل مشکلات اضطراب فرزندان خود با مرکز مشاوره ۱۴۸۰ تماس حاصل کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۵ مجوز به گروه‌های مردمی و سمن‌ها که جوانان تحصیل کرده هستند اعطا شده و به عنوان همیاران سلامت در مناطق حاشیه نشین کرمانشاه فعالیت می‌کنند.

پایدار با اشاره به اینکه افرادی که برای طلاق درخواست می‌دهند به مرکز مشاوره بهزیستی معرفی می‌شوند، بیان کرد: بیشترین علت طلاق در زوج‌ها نبود مهارت برقراری ارتباط و بیان مسائل و مشکلات است و زوج‌هایی که برای طلاق درخواست می‌دهند به مراکز مشاوره بهزیستی معرفی می‌شوند.

وی با بیان راه اندازی پویش تاب آوری در کشور گفت: پویش تاب آوری به افراد آموزش می‌دهد در شرایط فشار و اضطرار رفتار خود را کنترل و نسبت به آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر مقاومت کرده و وظایف و کارهای خود را به درستی انجام دهند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مردم می‌توانند جهت انجام مشاوره در موضوعات مختلف با سامانه ۱۴۸۰ و برای یافتن پاسخ سوالات در حوزه اعتیاد مانند اینکه چگونه یک فرد را تشویق به ترک اعتیاد کنند با سامانه ۰۹۶۲۸ تماس برقرار کنند.