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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

سالاری مطرح کرد؛

انتقاد از عدم سیستمی شدن عوارض نظارت فنی در شهرداری

انتقاد از عدم سیستمی شدن عوارض نظارت فنی در شهرداری

عضو شورای شهر نسبت به عدم سیستمی شدن عوارض نظارت فنی در شهرداری انتقاد کرد و گفت: بارها این مساله در این دوره پیگیری شده اما همچنان فرم‌های عوارض دستی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود نسبت به عدم سیستمی شدن عوارض نظارت فنی در شهرداری انتقاد کرد و گفت:  بارها این مساله در این دوره پیگیری شده و خوشبختانه در صدور پروانه به صورت سیستمی محاسبه و صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با این وجود در حوزه نظارت فنی و تخلفات همچنان فرم‌های عوارض دستی است، گفت: علی رغم قول‌های معاونت شهرسازی هنوز این مساله عملیاتی نشده است.

فراهانی از شهردار و معاونت شهرسازی خواست در فرصت باقیمانده این کار را به سرانجام برساند.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: بازگشایی کوشک باغ هنر یکی از اولویت‌های شورای شهر به عنوان یک بنا با معماری فاخر بود که طی چند روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهره برداری رسید که از این بابت از شهرداری تهران و شرکت نوسازی عباس آباد تشکر کرد.

کد مطلب 5260534
سمیرا خباز

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