خرید تضمینی ۳۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا از زارعین آذربایجان غربی

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ارزش کلزای خریداری شده در استان بیش از ۴۰ میلیارد ریال است، افزود: بیش از ۹۹ درصد مطالبات کلزاکاران استان بابت فروش تضمینی محصول تاکنون پرداخت و تسویه حساب شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۶۰ درصد این میزان کلزای خریداری شده مربوط به شهرستان نقده است، اضافه کرد: شهرستان‌های نقده، میاندوآب، بوکان، پلدشت، شاهین دژ، پیرانشهر، شوط، اشنویه و مهاباد بیشترین میزان سطح زیر کشت و تولید این محصول در سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

کرامتی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی دانه روغنی کلزا ۱۱۰ هزار ریال در سال جاری تعیین شده است، اظهار کرد: برداشت کلزا از ۲۰ خرداد ماه در مرحله اول از سطح مزارع پلدشت آغاز شده و بعد از آن در سایر شهرستان‌های استان شروع شده است که تعداد ۷ مرکز خرید دولتی نیز در سطح شهرستان‌های پلدشت، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب و شاهین دژ جهت تسهیل در امر خرید و رفاه حال زارعین کلزا کار استان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این میزان از کلزای خریداری شده از، سطح یکهزار و۸۵۰ هکتار از مزارع قابل برداشت، از مجموع دو هزار و ۲۵۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول در استان برداشت و برای تحویل به کارخانه‌های تولید روغن بارگیری و ارسال شده است.

کرامتی با بیان اینکه بیشترین میانگین عملکرد تولید این محصول در هر هکتار در سال زراعی جاری از مزارع شهرستان میاندوآب با ۳۵۸۰ کیلوگرم در هر هکتار گزارش شده است، ادامه داد: امسال بذر یارانه‌ای به کشاورزان ارائه شده و دستگاه‌های ریز کارنده و هد برداشت نیز به صورت یارانه‌ای در اختیار زارعان قرار داده شده است و ۴۰ دستگاه کمباین نیز در این زمینه آماده سازی شده بود.

وی خاطر نشان کرد: احتمال افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی کلزا هم در سال زراعی جدید توسط شورای عالی اقتصاد وجود دارد و از هم اکنون تمامی نهاده‌های مورد نیاز اعم از بذور هیبرید داخلی و خارجی و سایر نهاده‌ها و ماشین آلات مورد نیاز تأمین و برای کشت در سال زراعی جدید آماده سازی شده است.