دلیل انتشار لیست ۱۲ نفره نامزدهای شهرداری به جای لیست ۱۰ نفره

ناصر امانی منتخب شورای شهر ششم پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لیست ۱۲ نفره منتشر شده برای پست شهردار تهران، گفت: همه این ۱۲ نفر مورد تأیید منتخبین اعضای شورای ششم هستند و حال باید منتظر ارائه برنامه از سوی این افراد به شورا باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که پیش‌تر اعلام شده بود، لیست جدید شامل ۱۰ نامزد خواهد بود، اظهارداشت: علت ۱۲ نفره بودن لیست این است که احتمال می‌دهیم چندین نفر از نامزدها برنامه‌ای برای شهرداری تهران نداشته باشند و عملاً از گزینه‌ها حذف شوند. بنابراین لیست ۱۲ نفره اعلام شده تا دست اعضا برای انتخاب شخص مناسب باز باشد.

امانی در پاسخ به این سوال که آیا از این لیست کسی اعلام کناره گیری کرده یا خیر؟ گفت: تا این لحظه هیچیک از اعضای لیست ۱۲ نفره اعلام انصراف نکرده اما هیچکدام نیز اعلام حضور قطعی برای جایگاه شهرداری تهران نیز نکرده‌اند.

وی در خصوص زمان قطعی مشخص شدن نامزدهای احتمالی شهرداری تهران بیان کرد: از امروز تا یک هفته آینده ۱۲ نامزد احتمالی فرصت ارائه برنامه خود به شورا را دارند و سپس شورا برنامه‌ها را بررسی و یک لیست سه نفره از نامزدها را منتشر خواهیم کرد.

منتخب شورای ششم پایتخت تأکید کرد: پیش بینی می‌کنیم تا دو هفته آینده لیست سه نفره برای انتخاب شهردار تهران منتشر شود.

به گزارش مهر، لیست نامزدهای پست شهرداری تهران شامل ۱۲ نامزد امروز از سوی مهدی اقراریان سخنگوی شورای شهر ششم منتشر شد. این در حالی است که پیش‌تر امانی در گفتگو با مهر، از انتشار لیست ۱۰ نفره خبر داده بود.

به علاوه مهدی چمران دیگر منتخب شورای ششم نیز صبح امروز از انتشار لیست ۱۰ نفره کاندیداهای شهرداری تهران تا بعد از ظهر امروز خبر داده بود.