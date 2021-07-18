سعید کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۳۲ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۹۸ بیمار نیز باحال عمومی خوب از بیمارستانهای استان بوشهر ترخیص شدهاند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۸۵ نفر در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۴۸ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری بوده و ۱۲ نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر با اشاره به ثبت ۹ مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا در استان بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۳۳۷ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۵۹ هزار و و ۸۸۴ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شدهاند.
کشمیری اظهار کرد: متأسفانه امروز موارد فوتی در استان بسیار بالا بوده و برای کاهش موارد بستری که منجر به کاهش تعداد فوتی شود نیاز به تشدید رعایت پروتکلها و محدودیتها در استان است.
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