۴ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر- رشته در جشنواره فرهنگی فردا شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش علیرضا کاظمی گفت: سی و نهمین جشنواره فرهنگی هنری فردا در مدارس سراسر کشور در شرایطی آغاز شد که همه گیری بیماری کرونا بر همه فعالیت های نظام تعلیم و تربیت سایه انداخته بود و مانند سنوات قبل امکان برگزاری جشنواره به شکل حضوری وجود نداشت.

وی ادامه داد: این جشنواره در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و با توجّه به شرایط خاص کشور و شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی، «شیوه نامه اجرایی جشنواره فرهنگی هنری فردا» در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به کلیه مدارس کشور ابلاغ شد.

کاظمی با اشاره به حفظ سلامت دانش آموزان و عوامل اجرایی گفت: از سویی با توجه به اهمیت حفظ سلامت و جان دانش آموزان برگزاری برخی از رشته های فرهنگی هنری به صورت گروهی و حضوری در مدارس کشور مقدور نبود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: شورای برنامه ریزی جشنواره فرهنگی هنری فردا با حضور دبیران بخش های مختلف جشنواره با تشکیل جلسات کارشناسی متنوع و برابر شرایط کشور نسبت به اصلاح جدول رشته ها و گرایش ها مطابق با شرایط کشور (حذف رشته های گروهی و جایگزینی رشته های انفرادی جدید همانند لالایی خوانی، نمایش های تک نفره و.) اقدام به مناسب سازی رشته ها کردند.

وی با اشاره به مراحل مختلف جشنواره افزود: این جشنواره برابر روال همه ساله در چهار مرحله مدرسه، منطقه، استانی و کشوری به صورت فرآیند محور برگزار می شود. پس از دریافت آثار مرحله داوری غیر حضوری آثار برگزار خواهد شد و از بین آثار ارسالی به دبیرخانه در شش بخش شامل: هنرهای آوایی، فیلم و هنرهای نمایشی، هنرهای دستی و تجسمی، آفرینش های ادبی، بخش رسانه و فضای مجازی و بخش نقد است. در مجموع نزدیک به ۸۰ رشته و گرایش مختلف را شامل می شود آثار برگزیده برای رقابت در بخش آنلاین جشنواره انتخاب خواهند شد.

کاظمی خاطر نشان کرد: در سی و نهمین جشنواره فرهنگی هنری فردا ۴ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۳۶۲ نفر- رشته شرکت کننده در گرایش ها و رشته های مختلف جشنواره حضور داشتند که با توجه به شرایط کرونا استقبال قابل قبولی از این فعالیت شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برگزاری جشنواره در تمامی مراحل مدرسه، منطقه / شهرستان، استان در سال جاری به صورت غیرحضوری انجام شد.

وی گفت: در کلیه مراحل انجام جشنواره استفاده از بستر سامانه همگام برای ثبت نام و ارسال اثر و بستر شاد برای اطلاعرسانی و تشویق دانش آموزان به حضور و اجرای آنلاین جشنواره در مراحل مختلف تاکید گردید. اطلاع رسانی اخبار و برنامه های جشنواره در کانال جشنواره فرهنگی هنری در شبکه شاد نیز به نشانی@fardafestival برای اطلاعرسانی مورد استفاده قرار گرفت.