  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران مطرح کرد

برداشت مکانیزه محصول برنج در شالیزارهای مازندران

برداشت مکانیزه محصول برنج در شالیزارهای مازندران

ساری- مسئول دفتر برنج جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برداشت برنج در ۱۶۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان گفت: برداشت برنج به صورت مکانیزه انجام می شود.

علی محمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت برنج در بیش از ۱۶۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان انجام شده است، افزود: در سال جاری برداشت شالیزارها به شیوه مکانیزه و با ماشین آلات انجام شده است.

وی با بیان اینکه فقط در چهار هکتار از شالیزارها به صورت سنتی و دستی برداشت شده است، ازکشاورزان خواست از کشت مجدد برنج به دلیل محدودیت آب پرهیز کنند.

وی با عنوان اینکه با توجه به شرایط آب و هوایی باید از کشت مجدد برنج جلوگیری شود، گفت: در جاهایی که محدودیت منابع آبی داریم، بهره گیری از آب‌های زیرزمینی برای کشت مجدد برنج ممنوع است.

رمضانی از کشاورزان خواست تابه توصیه‌های فنی کارشناسان توجه کنند، گفت: شالیکاران نسبت به هوادهی شالی اقدام تا شالیکوبی ها شلتوک را برای تبدیل به برنج تحویل گیرند.

وی سطح شالیزارها را در استان ۲۱۵ هزار هکتار بیان کرد و گفت: ۴۰ درصد برنج کشور در استان تولید و تأمین می‌شود.

کد مطلب 5260783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها