برداشت مکانیزه محصول برنج در شالیزارهای مازندران

علی محمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت برنج در بیش از ۱۶۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان انجام شده است، افزود: در سال جاری برداشت شالیزارها به شیوه مکانیزه و با ماشین آلات انجام شده است.

وی با بیان اینکه فقط در چهار هکتار از شالیزارها به صورت سنتی و دستی برداشت شده است، ازکشاورزان خواست از کشت مجدد برنج به دلیل محدودیت آب پرهیز کنند.

وی با عنوان اینکه با توجه به شرایط آب و هوایی باید از کشت مجدد برنج جلوگیری شود، گفت: در جاهایی که محدودیت منابع آبی داریم، بهره گیری از آب‌های زیرزمینی برای کشت مجدد برنج ممنوع است.

رمضانی از کشاورزان خواست تابه توصیه‌های فنی کارشناسان توجه کنند، گفت: شالیکاران نسبت به هوادهی شالی اقدام تا شالیکوبی ها شلتوک را برای تبدیل به برنج تحویل گیرند.

وی سطح شالیزارها را در استان ۲۱۵ هزار هکتار بیان کرد و گفت: ۴۰ درصد برنج کشور در استان تولید و تأمین می‌شود.