به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، تروریست‌های تکفیری داعش همچنان به تلاش‌های خود برای منفجر ساختن دکل‌های برق در نقاط مختلف عراق ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، تکفیریها این بار جنوب شهر موصل واقع در استان نینوا را انتخاب کردند تا به صورت گسترده و برنامه ریزی شده به منفجر ساختن خطوط انتقال برق در آنجا مبادرت ورزند.

با این حال، تلاش تروریست‌های تکفیری داعش برای منفجر کردن دکل‌های برق واقع در جنوب شهر موصل در استان نینوا با دخالت به موقع نیروهای مقاومت حشد شعبی ناکام ماند و تکفیریها نتوانستند به هدف خود دست یابند.

چندی پیش، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش «صادقون» عراق در سخنانی در همین ارتباط گفت: داعشی‌ها، بعثی‌ها و کسانی که به ایالات متحده آمریکا خدمت می‌کنند، ۷۰ دکل‌های برق عراق را در استان‌های نینوا و صلاح‌الدین منفجر کرده‌اند.

پیشتر هم جنبش «کتائب حزب الله» عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که ما به دست آورده‌ایم عربستان سعودی در عملیات تخریب دکل‌های برق عراق دست دارد.

حزب الله عراق در بیانیه مذکور تصریح کرده است: هدف عربستان سعودی از عملیات تخریب دکل‌های برق عراق، ایجاد هرج و مرج در این کشور است. در واقع، سعودی‌ها به دنبال احیای داعش در عراق هستند.

در بیانیه کتائب حزب الله عراق آمده است: در حال حاضر ریاض تلاش می‌کند تا خود را به عنوان ناجی در بحران کنونی عراق جلوه دهد. این در حالی است که هدف اصلی و اساسی سعودی‌ها از این اقدام، ترمیم چهره مخدوش خود نزد افکار عمومی عراق است.

گفتنی است، طی روزهای اخیر، شبکه برق عراق هدف حملات و عملیات‌های تروریستی فراوانی قرار گرفته است. این حملات تروریستی موجب شده است تا بحران برق در عراق بیش از پیش تشدید شود.