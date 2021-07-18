به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه تخصصی مدیران کمیته‌های ستاد برگزاری کنگره سرداران و سه هزار شهید استان ایلام اظهار کرد: با فراخوانی که دبیرخانه ستاد برگزاری کنگره خواهد داد، از ایده‌ها و نظرات فرهنگی هنرمندان و صاحبان اندیشه به ویژه مفاخر فرهنگی استان در برگزاری کنگره استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: از همه مردم عزیز خصوصاً هنرمندان و نخبگان فرهنگی تقاضا داریم نظرات و ایده‌های خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند تا با کمک ادارات و کمیته‌های مربوطه زمینه اجرای آنها فراهم شود.

شاکرمی عنوان کرد: به منظور بهره گیری از تجربیات هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری، از چند تن از مفاخر کشوری دعوت کرده‌ایم تا در طی یک کارگاه تخصصی، مدیران و جانشین‌های ستاد کنگره با تجربیات آنها آشنا شوند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام اضافه کرد: در آستانه برگزاری اجلاسیه کنگره، یک دهه فرهنگی را تعریف خواهیم کرد تا در طی آن صدها برنامه فرهنگی را با عطر و بوی دفاع مقدس و شهدای عزیز در محلات، معابر، پارک‌ها و فضاهای شهری و روستایی اجرایی کنیم.

وی افزود: در طی این دهه، تئاتر خیابانی مبتنی بر سناریوهای دفاع مقدس و سوژه‌های ناب و حوادث کمتر دیده شده که در تاریخ جنگ تحمیلی در ایلام اتفاق افتاده تهیه خواهد شد و در آستانه برگزاری کنگره در خیابان‌ها، میادین و فضاهای عمومی به مرحله اجرا در خواهد آمد.