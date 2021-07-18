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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۷

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام خبر داد؛

استفاده از ایده‌های مردمی برای برگزاری کنگره ۳ هزار شهید ایلام

استفاده از ایده‌های مردمی برای برگزاری کنگره ۳ هزار شهید ایلام

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام گفت: از ایده‌های مردمی برای برگزاری کنگره سه هزار شهید ایلام استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه تخصصی مدیران کمیته‌های ستاد برگزاری کنگره سرداران و سه هزار شهید استان ایلام اظهار کرد: با فراخوانی که دبیرخانه ستاد برگزاری کنگره خواهد داد، از ایده‌ها و نظرات فرهنگی هنرمندان و صاحبان اندیشه به ویژه مفاخر فرهنگی استان در برگزاری کنگره استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: از همه مردم عزیز خصوصاً هنرمندان و نخبگان فرهنگی تقاضا داریم نظرات و ایده‌های خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند تا با کمک ادارات و کمیته‌های مربوطه زمینه اجرای آنها فراهم شود.

شاکرمی عنوان کرد: به منظور بهره گیری از تجربیات هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری، از چند تن از مفاخر کشوری دعوت کرده‌ایم تا در طی یک کارگاه تخصصی، مدیران و جانشین‌های ستاد کنگره با تجربیات آنها آشنا شوند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام اضافه کرد: در آستانه برگزاری اجلاسیه کنگره، یک دهه فرهنگی را تعریف خواهیم کرد تا در طی آن صدها برنامه فرهنگی را با عطر و بوی دفاع مقدس و شهدای عزیز در محلات، معابر، پارک‌ها و فضاهای شهری و روستایی اجرایی کنیم.

وی افزود: در طی این دهه، تئاتر خیابانی مبتنی بر سناریوهای دفاع مقدس و سوژه‌های ناب و حوادث کمتر دیده شده که در تاریخ جنگ تحمیلی در ایلام اتفاق افتاده تهیه خواهد شد و در آستانه برگزاری کنگره در خیابان‌ها، میادین و فضاهای عمومی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 5260853

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