به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن زنگنه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین کاری که در دوران ۸ ساله مسئولیتش در وزارت نفت انجام داده است، گفت: عبور سربلندانه از تحریم‌ها کار بسیار بسیار مهمی بود که در این دوران انجام شد.

وی افزود: اگرچه ما کراهت داشتیم وارد این جنگ و تحریم شویم، اما تحریم واقع شد و خداوند کمک کرد وزارت نفت و کشور در این زمینه بسیار خوب عمل کردند.

وی همچنین افزایش تولید گاز و توسعه میادین مشترک نفتی را از دیگر کارهای مهم دوران وزارت خود عنوان کرد و گفت: در این دوران موفقیت‌های بزرگی در گازرسانی به روستاها و استحکام شبکه گاز کشور و همچنین توسعه پتروشیمی به دست آمد و تولید پتروشیمی‌ها خیلی بالا رفت و امسال هم ۱۰ طرح‌دیگر وجود دارد که انشاالله تا پایان سال در دولت جدید افتتاح خواهد شد.

زنگنه درباره مهمترین آرزویش که در این دوران محقق نشد هم گفت: خیلی کارها بود که دلم می‌خواست بشود، اما نشد. همیشه آرزوی من این بود که نفت اهرمی برای توسعه ملی باشد نه برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، اما این مسئله به دلیل کمبود منابع رخ نداد.

وزیر نفت افزود: معتقدم درآمدهای نفتی می‌تواند به صورت اهرمی کشور را تکان دهد که متأسفانه این آرزو در دوران ۸ ساله وزارت من محقق نشد.