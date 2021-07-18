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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۲

حاجی‌‎بابایی خبر داد:

حمایت قاطع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از نظام رتبه‌بندی معلمان

حمایت قاطع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از نظام رتبه‌بندی معلمان

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حمایت قاطع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از نظام رتبه‌بندی معلمان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام تشکیل جلسه مشترک دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس، گفت: در این جلسه، اجرای بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ گزارش بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه، به ویژه در رابطه با نظام رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بحث شد و در نهایت مقرر گردید، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه طی هفته آینده، در خصوص میزان منابع مورد نظر برای اجرای این موارد گزارش کاملی ارائه کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شد، در اسرع وقت کمیسیون مشترکی را برای پیگیری نظام رتبه‌بندی معلمان و قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در حال وصول از دولت است، تشکیل دهد، تا به سرعت موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

حاجی‌بابایی افزود: دو ماده از مواد برنامه ششم توسعه، یعنی ماده ۳۰ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، که حق مسلم همه بازنشستگان کشوری و لشکری است، همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان براساس ماده ۶۳ برمانه ششم، از مطالبات برحق فرهنگیان است.

وی گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، حمایت خود را ازلایحه دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان و نیز از شمول هماهنگی حقوق بین اعضای هیئت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت و تسری آن به مؤسسات آموزشی و و تحقیقاتی و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام کردند.

کد مطلب 5260934

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    نظرات

    • شاهرخ IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      4 2
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      زنده بادحاجی بابایی وتیم قاطع اش
    • سید مرتضی موسوی IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 6
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      چرا آقای حاجی بابایی از قانون حمایت از معلولان حمایت قاطع نمی کند شعار مجلس محرومان شده مجلس معلمان
    • محمد IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 4
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      مشکل مردم فقط رتبه بندی معلمان نیست یکمی به آب و نان گرسنگان برنامه ریزی کنید
    • محمد IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      3 2
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      زنده‌باد دکتر حاجی بابایی که الحق و الانصاف همیشه از حقوق فرهنگیان و بازنشستگان با قدرت دفاع کرده اند خدا حفظش کنه.
    • نظری IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
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      درود برحاج بابایی
    • الماس IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
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      سلام ازاقای حاجی بابایی وازتیم اش بینهایت سپاسگزاریم. خسته نباشید
    • نجیب غفاری IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      0 0
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      درود بیکران بر حاج بابایی عزیز که همیشه دنبال عدالت بوده ودر زمان وزارتش تحولات شگرفی بوجود آورد انشاالله که وزیر دولت جدید هم خودش باشد

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