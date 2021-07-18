به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام تشکیل جلسه مشترک دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس، گفت: در این جلسه، اجرای بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ گزارش بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه، به ویژه در رابطه با نظام رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بحث شد و در نهایت مقرر گردید، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه طی هفته آینده، در خصوص میزان منابع مورد نظر برای اجرای این موارد گزارش کاملی ارائه کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شد، در اسرع وقت کمیسیون مشترکی را برای پیگیری نظام رتبه‌بندی معلمان و قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در حال وصول از دولت است، تشکیل دهد، تا به سرعت موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

حاجی‌بابایی افزود: دو ماده از مواد برنامه ششم توسعه، یعنی ماده ۳۰ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، که حق مسلم همه بازنشستگان کشوری و لشکری است، همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان براساس ماده ۶۳ برمانه ششم، از مطالبات برحق فرهنگیان است.

وی گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، حمایت خود را ازلایحه دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان و نیز از شمول هماهنگی حقوق بین اعضای هیئت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت و تسری آن به مؤسسات آموزشی و و تحقیقاتی و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام کردند.