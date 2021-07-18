تصویب دو گزارش نظارتی درباره تخلفات وزارت نفت

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: کلیات دو گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تخلفات وزارت نفت در موضوع بهره‌برداری ناقص از خط لوله گوره - جاسک و ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها تصویب و جهت قرائت در صحن، به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.

وی گفت: در این جلسه، گزارش‌های کمیسیون در مورد موضوعات مذکور بررسی و جمع‌بندی شد. بر این اساس، از سال ۱۳۹۸ پیرو تحریم‌های آمریکا مبنی بر ممانعت مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در اجرای طرح‌های پالایشگاهی و فروش سوخت، میزان واردات بنزین با افت قابل‌توجهی همراه شد و با عنایت به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور، موضوع اختلاط بنزین تولیدی با ترکیبات پتروشیمی به منظور جبران کسری بنزین وارداتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و به دنبال آن بحث سرطان‌زا بودن این محصولات به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانی‌های جدی را در سطح جامعه ایجاد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بررسی‌های کمیسیون حاکی از این موضوع است که گزارش سازمان محیط زیست در مورد میزان آلایندگی بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع در مورد واردات بنزین، آن هم در زمان اوج تحریم‌ها، غیرواقعی یا حداقل فاقد دلایل کارشناسی کامل بوده است.

خضریان تصریح کرد: با عنایت به مراتب فوق و مستندات نتایج حاصله، افزایش سرطان‌ها طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده، همینطور میزان بنزین ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت پالایشگاهی می‌باشد. بنابراین بنزین تولید شده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: بحث دیگری که در جلسه امروز بررسی و جمع‌بندی شد، گزارش تبعات بهره‌برداری ناقص از خط لوله گوره به جاسک بود و با توجه به اینکه احداث هر خط لوله دارای ۴ بخش عمده می‌باشد که این بخش‌ها مکمل یکدیگر بوده و می‌بایستی به طور همزمان ایجاد گردند تا بهره‌برداری از خط لوله به صورت صیانتی، ایمن و در چارچوب چرخه عمر آن صورت پذیرد، در مورد خط لوله مذکور این اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: هم‌اکنون از ۴ بخش عمده پروژه، فقط بخش خط لوله انجام شده، به علاوه تلمبه‌خانه شماره ۲ نیز به صورت ناقص اجرا شده است که سبب شده، بخش‌های دیگر طرح به موقع و همزمان با احداث خط لوله، به اتمام نرسند که این نوع احداث در درازمدت ممکن است موجب بروز حوادث و اتفاقاتی شود که شاید در زمان وقوع آن مدیران فعلی بر سر کار نباشند، پس این میراث را برای آیندگان برجا خواهند گذاشت، لذا لازم است مسئولان ارشد کشور در جریان مخاطرات راه‌اندازی زودهنگام و بلاوجه این طرح قرار گیرند.