بازدید اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از پلیس فتا

روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید امروز اعضای این کمیسیون از پلیس فتا، اظهار داشت: امروز اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از پلیس فتا بازدید کردند که در این بازدید، میزان اشرافیت پلیس فتا در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: همچنین در این بازدید گزارشی در خصوص کاهش ۲۳ درصدی میزان جرائم مالی و کلاهبرداری اینترنتی در سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، به ویژه در موضوع رمزهای یک‌بار مصرف برای کارت‌های بانکی و خریدهای اینترنتی، این اتفاق رقم خورده است.

نجابت تصریح کرد: در ادامه نیز، گزارشی در خصوص موضوع آموزش مستمر صنوف و کسب و کارها برای مصون ماندن از خطرات حوزه سایبری ارائه شد.

وی گفت: محور بعدی این بازدید، انتظاراتی بود که پلیس فتا از مجلس برای پر کردن خلأهای قانونی که در عمل با آن مواجه هستند، داشت. پلیس فتا انتظار دارد که مجلس با تصویب قوانین لازم برای پر کردن این خلأها، به آنان کمک کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: در ادامه نیز گزارشی از تلاش پلیس فتا برای آموزش خانواده‌ها و آموزش عمومی ارائه شد. در نهایت ضمن بازدیدی که از بخش مربوط در پلیس فتا صورت گرفت، توان فنی دوستان برای کشف جرم در فضای مجازی نیز مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفت.