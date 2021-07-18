آزادسازی بخش های غزنی و سرخ پارسا افغانستان از دست نیروهای طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت افغانستان از آزادسازی بخش‌های مالستان در ولایت غزنی و سرخ پارسا در ولایت پروان از دست نیروهای طالبان خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه‌ای در همین خصوص اعلام کرد که نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی در کنار نیروهای مردمی، قبل از ظهر امروز گروه طالبان را از مرکز بخش مالستان بیرون رانده‌اند.

لازم به ذکر است روز گذشته، «فوآد امان» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با انتشار پیامی توئیتری، از تخریب ساختمان فرمانداری مالستان خبر داده بود.

همچنین وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه‌ای مجزا اعلام کرد که نیروهای امنیتی، دفاعی و مردمی، توانسته‌اند گروه طالبان را از بخش سرخ پارسا، در دره غوربند، واقع در ولایت پروان بیرون کنند.

بخش سرخ‌پارسا حدود ۸ روز پیش به دست گروه طالبان افتاد. ولایت پروان از ولایت‌های نزدیک به کابل بوده و به همین دلیل، تسلط بر این ولایت از اهمیت ویژه‌ای هم برای دولت افغانستان و هم طالبان برخوردار است.